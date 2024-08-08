Суд наклав штраф на Ripple Labs у розмірі $125 млн за позовом SEC

Суддя Аналіза Торрес винесла рішення у справі Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) проти компанії Ripple Labs. Суд зобов'язав Ripple Labs виплатити штраф у розмірі 125 мільйонів доларів за порушення, пов'язані з інституційними продажами токена XRP. Про це повідомляє Іncrypted.

Слід зазначити, що судовий процес стосувався виключно інституційних продажів токена XRP (XRP), тобто продажів великим інвесторам та організаціям. Раніше суддя Аналіза Торрес постановила, що роздрібні угоди з XRP, тобто операції звичайних користувачів на біржах, не є порушенням закону про цінні папери.

Також у судових документах було зазначено, що було виявлено 1278 транзакцій, які стали підставою для правопорушення.Враховуючи це, загальна сума цивільного штрафу, накладеного на Ripple Labs, склала 125,03 мільйона доларів.

У своїй постанові суддя Торрес висловила занепокоєння щодо можливості повторних порушень з боку компанії у майбутньому. Саме цим пояснюється друга частина її рішення, яка передбачає заборону на будь-які подальші порушення Ripple Labs галузевого законодавства.

"Загалом суд вважає, що існує обґрунтована ймовірність майбутніх порушень, що заслуговує на винесення судової заборони", - пояснила Торрес.

Водночас генеральний директор Ripple Labs, Бред Гарлінгхаус, зазначив, що вимоги SEC були значно зменшені, що підтверджує успішний захист Ripple Labs.

"Вимоги SEC були знижені приблизно на 94%, фактично це визнання того, що їх переграли. Ми поважаємо рішення суду і маємо чітке уявлення майбутнього розвитку компанії. Це перемога для Ripple Labs і всієї галузі. Протидія SEC усій спільноті XRP тепер зникла", - повідомив Гарлінгхаус.

Додамо, що у справі раніше фігурували топменеджери Ripple Labs, включно з самим Гарлінгхаусом. Але звинувачення проти них були врегульовані за рішенням сторін.

Також перед початком другого судового процесу між SEC та Ripple Labs виникли розбіжності щодо розміру штрафу.SEC вимагала від компанії виплати 2 мільярдів доларів, але Ripple Labs відмовилася від такої суми.

На тлі новин про рішення суду курс криптовалюти XRP (XRP) показав незначне зростання. На момент написання цієї інформації вартість активу коливається в районі 0,6 долара.

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