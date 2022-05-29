- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до преддефолтного уровня
Рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на одну ступень – до преддефолтного уровня.
Как сообщает издание Bloomberg, прогноз S&P для Украины — негативный.
Агентство понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте. Долгосрочный рейтинг понижен с В- (финансовые обязательства исполняются) до ССС+ (риск неплатежей). Краткосрочный рейтинг понижен с B до C (высокий риск неплатежей). Аналитики S&P прогнозируют, что российская агрессия в Украине затянется, а если она продолжится во второй половине 2022 года, реальный ВВП страны сократится на 40% из-за падения экспорта, потребления и инвестиций.
Агентство полагает, что из-за понесенного ущерба экономике и сбора налогов способность Украины выплачивать госдолг теперь в большей степени, чем раньше, зависит от стабильности потока международной финансовой помощи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что по итогам 2022 года показатель валового внутреннего продукта Украины снизится на 35%. По оценкам Moody's, на те регионы, где идут боевые действия или которые оккупированы российскими войсками, до вторжения приходилось около 20% ВВП Украины, учитывая концентрацию сельскохозяйственной деятельности и промышленности.