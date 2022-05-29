Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до преддефолтного уровня

Рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на одну ступень – до преддефолтного уровня.

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Как сообщает издание Bloomberg, прогноз S&P для Украины — негативный.

Агентство понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте. Долгосрочный рейтинг понижен с В- (финансовые обязательства исполняются) до ССС+ (риск неплатежей). Краткосрочный рейтинг понижен с B до C (высокий риск неплатежей). Аналитики S&P прогнозируют, что российская агрессия в Украине затянется, а если она продолжится во второй половине 2022 года, реальный ВВП страны сократится на 40% из-за падения экспорта, потребления и инвестиций.

Агентство полагает, что из-за понесенного ущерба экономике и сбора налогов способность Украины выплачивать госдолг теперь в большей степени, чем раньше, зависит от стабильности потока международной финансовой помощи.

Напомним, международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что по итогам 2022 года показатель валового внутреннего продукта Украины снизится на 35%. По оценкам Moody's, на те регионы, где идут боевые действия или которые оккупированы российскими войсками, до вторжения приходилось около 20% ВВП Украины, учитывая концентрацию сельскохозяйственной деятельности и промышленности.