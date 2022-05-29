Агентство S&P знизило кредитний рейтинг України до переддефолтного рівня

Рейтингове агентство S&P знизило кредитний рейтинг України в іноземній валюті до переддефолтного рівня.

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Як повідомляє видання Bloomberg, прогноз S&P для України негативний.

Агентство знизило довгостроковий та короткостроковий кредитні рейтинги України в іноземній валюті. Довгостроковий рейтинг знижено з В- (фінансові зобов'язання виконуються) до ССС + (ризик неплатежів). Короткостроковий рейтинг знижено з B до C (високий ризик неплатежів). Аналітики S&P прогнозують, що російська агресія в Україні затягнеться, а якщо вона продовжиться у другій половині 2022 року, реальний ВВП країни скоротиться на 40% через падіння експорту, споживання та інвестицій.

Агентство вважає, що через завдану шкоду економіці та збору податків здатність України виплачувати держборг тепер більшою мірою, ніж раніше, залежить від стабільності потоку міжнародної фінансової допомоги.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що за підсумками 2022 року показник валового внутрішнього продукту України знизиться на 35%. За оцінками Moody's, на ті регіони, де йдуть бойові дії або які окуповані російськими військами, до вторгнення припадало близько 20% ВВП України з огляду на концентрацію сільськогосподарської діяльності та промисловості.