АРМА продало последнюю партию российского аммиака: получили за него в разы больше, чем за все прошлые годы

Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), продало на аукционе последнюю партию аммиака российского происхождения объемом 9,7 тысячи тонн. Как говорится в сообщении агентства, за этот лот оно получило более 254 миллионов гривен.

По итогам же реализации пяти партий российского аммиака общим объемом около 42 тысяч тонн АРМА получило более 1,32 миллиарда гривен, что во много раз превышает поступления от реализации за все предыдущие годы работы агентства.

В частности, было также продано 7,3 тысячи тонн аммиака за 238 миллионов гривен (на момент продажи это была рекордная сумма), 10 тысяч тонн за 301 миллион, еще 10 тысяч тонн за рекордные 372 миллиона и 5 тысяч тонн за 156 миллионов.

В АРМА напоминают, что средства от проданного имущества после согласования с правительством перечисляются на приобретение военных облигаций. На данный момент благодаря покупке ценных бумаг в бюджет совокупно перечислено более 1,2 миллиарда гривен.

Кроме того, там указывают, что реальная стоимость арестованного аммиака для покупателей значительно выше, чем окончательная цена продажи по результатам торгов, поскольку они должны оплатить также вознаграждение электронной площадке, компенсацию Одесскому припортовому заводу за прием, охлаждение, хранение и отгрузку сырья, а также НДС и таможенные платежи.

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