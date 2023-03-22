АРМА продало останню партію російського аміаку: отримали за нього в рази більше, ніж за всі попередні роки

Національне агентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) продало на аукціоні останню партію аміаку російського походження обсягом 9,7 тисячі тонн. Як ідеться у повідомленні агентства, за цей лот воно отримало понад 254 мільйона гривень.

За підсумками ж реалізації п’яти партій російського аміаку загальним обсягом близько 42 тисячі тонн АРМА отримало понад 1,32 мільярда гривень, що у багато разів перевищує надходження від реалізації за всі попередні роки роботи агентства.

Зокрема, було також продано 7,3 тисячі тонн аміаку за 238 мільйонів гривень (на момент продажу це була рекордна сума), 10 тисяч тонн за 301 мільйон, ще 10 тисяч тонн за рекордні 372 мільйони та 5 тисяч тонн за 156 мільйонів.

В АРМА нагадують, що кошти від проданого майна після погодження уряду перераховуються на придбання військових облігацій. Наразі завдяки купівлі цінних паперів до бюджету сукупно перераховано понад 1,2 мільярди гривень.

Крім того, там вказують, що реальна вартість арештованого аміаку для покупців є значно вищою, ніж остаточна ціна продажу за результатами торгів, адже він має сплатити також винагороду електронному майданчику, компенсацію Одеському припортовому заводу за прийом, захолоджування, зберігання та відвантаження сировини, а також ПДВ і митні платежі.

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