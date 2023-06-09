Бизнес, эксперты и власти обсудили ключевые институциональные изменения по восстановлению Украины

О вызовах для бизнеса во время широкомасштабной войны и важных реформах для послевоенного роста говорили участники экономического форума «Ключевые антикоррупционные и институциональные изменения для восстановления Украины», который состоялся в Киеве. Участниками дискуссий стали парламентарии, члены правительства, представители бизнес-объединений, экспертных и аналитических центров, предприниматели, ученые.

Среди приоритетных изменений, которые отмечали участники обсуждения, – перезагрузка Бюро экономической безопасности Украины, институциональная реформа Таможни, перезагрузка Государственной налоговой службы, цифровая налоговая реформа, введение новых цифровых сервисов, открытие государственных реестров.

Организаторами мероприятия выступили Украинский Совет Бизнеса (УРБ) да Национальная бизнес-коалиция, объединяющая 200 бизнес ассоциаций, при поддержке Центр международного частного предпринимательства (CIPE). Модератором Форума выступил Дмитрий Тузов , медиаэксперт, ведущий программы "Новый вечер" на Радио НВ.

Анализ главных вызовов для Украины и предпосылок успешного обновления представил экономист Олег Гетман, Экономическая экспертная платформа .

Для успеха восстановления требуется системный, комплексный и стратегически ориентированный подход, убежден эксперт. « Бизнес-сообщество должно быть максимально привлечено, требуются институциональные изменения. Залог обновления – качественная налоговая, таможенная служба, качественное Бюро экономической безопасности и качественная судебная система. Иностранные компании, которые будут участвовать в восстановлении, должны регистрироваться по действующему украинскому законодательству и уплачивать все налоги в Украине », – подчеркнул Олег Гетман.

Олег Гетман

О реформе Бюро экономической безопасности говорили народные депутаты председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев да первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

« Наибольшей ошибкой было формирование Бюро за счет правоохранителей, всю жизнь прослуживших в налоговой милиции и имеющих институциональную память и институционный опыт, который они перенесли в новый орган. Поэтому бизнес говорит об изменении названия, а не изменении сущности », – отметил глава Комитета.

Он напомнил, что в парламенте зарегистрирован законопроект №9080 о перезагрузке Бюро экономической безопасности и выразил надежду, что это произойдет до конца года.

Ярослав Железняк (справа)

Ярослав Железняк представил анализ деятельности Бюро экономической безопасности и отметил важность общественного контроля над этим органом. « Рецепт один: полная перезагрузка БЭБ, прозрачный конкурс с большинством в комиссии представителей международных организаций, внешний аудит и полная переаттестация работников. Это о людях, о доверии, об общественном контроле, о сотрудничестве с бизнесом », – убежден первый заместитель председателя Комитета.

Григол Катамадзе, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, член Наблюдательного Совета УРБ , призвал парламентариев как можно скорее принять закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности.

Бюро Экономической Безопасности должно стать национальным координатором в процессе борьбы с экономической преступностью и в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами демонстрировать обществу эффективность своей деятельности. По итогам года работы, БЭБ должен не только предоставить парламенту и правительству отчет о проделанной работе, но и публиковать публично итоги своей работы, чтобы каждый заинтересованный мог с этим ознакомиться», – подчеркнул президент ассоциации .

Слева направо: Даниил Гетманцев, Григол Катамадзе

Григол Катамадзе представил наработки ассоциации по подготовке нормативно-правовых документов для работы Бюро: риск-ориентированный подход, методология проведения анализа финансово-экономических рисков и методология управления рисками.

В обсуждении по этой теме также приняли участие старший аналитик Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин да глава Совета общественного контроля БЭБ Тарас Котов.

Антикоррупционная налоговая реформа, цифровое развитие налоговой службы и повышение качества сервисной функции налоговой шла во время дискуссионной панели с участием Вицепремьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министра цифровой трансформации Михаила Федорова .

Вице-премьер выразил уверенность в успехе цифровой трансформации налоговой службы: « За три года работы Минцифры запустило в действии много услуг вместе с Государственной налоговой службой Украины. К примеру, сейчас в каждый второй украинский ФЛП платит налоги в Действии. Но наша цель — не только запускать услуги в несколько кликов, но благодаря упрощению коммуникации с государством изменить культуру уплаты налогов украинцами. » , – убежден Михаил Федоров.

Слева направо: Дмитрий Кохан, Михаил Федоров

Дмитрий Кохан, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета, член Наблюдательного Совета УРБ , поднял вопрос о необходимости проведения конкурса на должность председателя Государственной налоговой службы, важность принятия законопроекта №9243 . Объединение усилий налоговой службы и Министерства цифровой трансформации он назвал положительным примером и выразил надежду на улучшение системы оценки рисков благодаря использованию технологий.

Юрий Сивицкий, председатель правления Ассоциации Software Ukraine, основатель Intecracy group , обратил внимание на риски внедрения цифровых технологий. « Благодаря открытости данных можно получить доступ к информации о любой компании: владельцах, сотрудниках, куда они поставляют технику и т.д. С другой стороны, открытые данные удобны для борьбы с коррупцией ».

Руководитель ассоциации предложил создать рабочую группу по категоризации и работе с открытыми данными и создание превентивных механизмов от тоталитарного контроля. Юрий Сивицкий считает, что частный бизнес может быть привлечен для продвижения за границей продуктов, созданных внутри страны. Также спикер указал на важность отказа от российского программного обеспечения.

Комментируя этот вопрос, Михаил Федоров рассказал о механизмах защиты персональных данных, введенных в цифровом сервисе Действия. « Я считаю, что все данные нужно открывать, потому что это наш путь. Нужно, чтобы журналисты и общественность контролировали все происходящее. Скоро мы победим, будет процесс восстановления, много инвестиций, и нужна прозрачность и открытость », – убежден вице-премьер.

Роман Ващук, бизнес-омбудсмен Украины , остановился на проблеме приостановки налоговых накладных. В прошлом году 92 тысяч предприятий имели приостановку хотя бы одной накладной. « Это означает, что 55% предприятий Украины имели приостановку, а каждая приостановленная налоговая накладная – это приглашение к разговору в налоговую. Остановка налоговой накладной может превратиться в мини-проверку. В прошлом году это явление было массовым, и на это также следует обратить внимание во время процесса диджитализации. Подобное мы видим и на таможне », – сказал бизнес-омбудсмен.

Ярослав Железняк, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике, председатель Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования возможных нарушений должностными лицами органов власти в сфере экономической безопасности, презентовал отчет о работе таможни – органа, приносящего почти 40% дохода государства.

Проблемы - неоптимизированный штат работников, медленное обновление штата, ненадлежащий уровень заработной платы и неэффективное взаимодействие с правоохранительными органами, отметил депутат.

В дискуссии о перезагрузке Государственной таможенной службы приняли участие Роберт Зелди, юрист, партнер адвокатского объединения Delta International Law, эксперт по таможенному делу и налоговый эксперт; Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины; Оксана Кузяков, исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций; Андрей Саварец, эксперт аналитического центра CASE-Ukraine .

« Для того чтобы что-то изменилось на таможне, нужно изменить базис – экономические условия функционирования таможни. Пока будет действовать действующая система, какие бы конкурсы мы ни проводили, какую бы зарплату ни предлагали, ничего не изменится », – убежден Михаил Непран. Он предложил изучить проект реформы Таможенного союза ЕС, в основе которой лежат диджитализация, упрощение и безопасность. Первый вице-президент ТПП отметил необходимость лишить таможню чрезмерного влияния политиков и силовых структур, а также государственных властных институций на центральном и региональном уровнях.

« Один из столпов коррупции в таможенной службе – это определение таможенной стоимости. Кто как хочет, так и определяет. Мы предлагаем привлечь отраслевые ассоциации к разрешению споров между импортерами и таможней », – сказал Михаил Непран.

По итогам форума участники согласовали общее мнение украинского бизнеса по ключевым принципам и основам Восстановления Украины – Position Paper об участии частного сектора Украины в процессе Восстановления, для конференции G7 в Лондоне.

Бизнес, эксперты и представители власти определили крайне важные для восстановления и развития страны следующие направления:

Перезагрузка ДМС, избрание председателя на открытых конкурсах с участием международников, переаттестация сотрудников – законопроект №6490д; обеспечение реализации Плана мероприятий Кабинета министров Украины по реформированию таможенной службы, в частности, обеспечение обмена таможенной информацией с разными странами, создание качественных показателей эффективности для измерения эффективности работы ГТС, расширение практики предоставления статуса АЭО и т.д. Перезагрузка БЭБ, избрание председателя на открытых конкурсах с участием международников, переаттестация сотрудников – законопроект №9080, создание качественных показателей эффективности для измерения эффективности работы БЭБ. Перезагрузка Государственной налоговой службы, избрание председателя на открытых конкурсах с участием международников, переаттестация сотрудников, создание качественных показателей эффективности для измерения эффективности работы ГНС – законопроект №9243.

Участники определили важной цифровую налоговую реформу, представленную представителем ГНС и вице-премьер министром.

По итогам форума участники договорились совместно проработать эти вопросы и реализовать их.

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