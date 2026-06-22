Бизнес-климат или имитация? Что мешает Украине стать новым экономическим тигром

Когда речь заходит за барьеры для развития украинского бизнеса, первое, что привыкли вспоминать "эксперты" – это уровень фискальной нагрузки. Мол, именно налоги вымывают оборотные средства и не дают предприятиям расправить крылья.

Однако это миф, разбивающийся о реальность. Я постоянно общаюсь с бизнесами и профильными ассоциациями, и ставки налогов никогда не звучали среди ключевых причин, сдерживающих их развитие. Более того, если сравнить наши ставки с установленными в ЕС, Украина точно не будет среди фискальных "лидеров".

Проблема лежит в совершенно иной плоскости. Нашему бизнесу мешают расти три фундаментальных дефицита: нехватка доступного капитала, отсутствие инвестиций и хронические недостатки бизнес-климата.

Две цифры, объясняющие все

Развитие исключительно на собственных ресурсах, без привлечения внешнего финансирования – это утопия. Но где предприятию взять деньги?

Во-первых, мы имеем проблему с кредитованием. Средняя ставка по кредиту в 2026 году составляет 15,4%. Для большинства сфер реального сектора экономики это неподъемные, слишком дорогие деньги. Получить финансирование хотя бы под 5% можно только в рамках отдельных государственных программ, но их ресурсы и возможности жестко ограничены.

Во-вторых, катастрофически не хватает инвестиций. За первые три месяца 2026 года чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил всего 0,58 млрд долларов. А чистые накопленные ПИИ за все годы нашей Независимости на начало года составили 60,9 млрд долларов. Для сравнения: по оценкам отчета RDNA, именно такую сумму – более 60 миллиардов – мы должны привлекать ежегодно в течение следующего десятилетия, чтобы просто восстановить страну.

Почему Польша и Румыния выиграют конкуренцию?

Часто звучит вопрос: какое конкретное преимущество имеет инвестор, который решит открыть завод в Украине по сравнению с соседними Польшей или Румынией? Будем откровенными: по состоянию на данный момент – никакой. И дело здесь не только в войне. Мы и до полномасштабного вторжения почти не видели у себя производств из ТОП-100 мировых корпораций.

Десятилетиями Украина рекламировала единственное "превосходство" – дешевую рабочую силу. Результат этой ошибочной стратегии известен: мы стали одним из самых бедных государств континента, которое еще до войны экспортировало в ЕС 5-6 миллионов трудовых мигрантов. Наш внутренний рынок из-за этого и демографический кризис сузился с 52 до 30 миллионов потребителей.

Прибавьте к этому колоссальный уровень теневой экономики. Иностранная компания, привыкшая работать исключительно "в белую", просто неспособна конкурировать с украинскими "теневиками". А учить наши схемы уклонения, ставя под удар свою репутацию в мире, ни один серьезный инвестор не будет.

Мы должны наконец признать системные провалы. Посмотрите на уровень коррупции, на то, что происходило годами в крупнейших энергетических компаниях, на Одесском припортовом заводе, или на то, как быстро определенные лица со специфической репутацией начинают "осваивать под себя" недавно национализированный банк. Это не единичные случаи. Свежий пример: инвестор, который имел финансовую состоятельность и намерен еще до лета этого года построить в Украине завод по производству снарядов, до сих пор вынужден ходить кругами, решая регуляторные и организационные вопросы. В то же время аналогичные предприятия, которые начали проектировать в ЕС параллельно с нами, уже работают и дают продукцию.

Если мы не изменим правила игры внутри страны – результата не будет.

Как изменить парадигму?

Никакая отдельная "гениальная" экономическая идея сама по себе не сработает. Требуется комплексный, жесткий демонтаж старой системы. Если бы передо мной стояла задача ввести изменения немедленно, я бы выделил три безальтернативных приоритета:

Радикальное ускорение евроинтеграции . Речь идет не о формальном принятии законов "для галочки". Гармонизация нашего законодательства с европейским – это создание понятных и прогнозируемых правил игры для мировых инвесторов. Они должны видеть минимальные регуляторные риски. Бескомпромиссное преодоление тени и коррупции . Перевод всей контрольно-надзорной системы на риск-ориентированные подходы. Бизнес должен видеть, что правила едины для всех, а зарабатывать на схемах стало дороже, чем честно работать. Очистка государственного аппарата . Нам нужно принципиально другое качество государственного управления, диджитализация и сервисность. Те чиновники, которые не умеют или не желают работать, сознательно или бессознательно блокируют развитие страны или до сих пор видят в госслужбе "кормилицу" – должны уйти немедленно.

Конечно, многое зависит от обуздания инфляции (наша цель – удержать ее в пределах целевого показателя НБУ в 5%, что снизит стоимость кредитов) и достижения устойчивого мира, который позволит перераспределить военные расходы на программы поддержки экономики. Но мы не имеем права ждать завершения войны, чтобы начать перестройку. Масштабирование программ гарантий от Еврокомиссии, страхование военных рисков и реальная дерегуляция должны происходить здесь и сейчас. Только так мы превратим потенциал в реальные заводы.