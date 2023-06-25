Борьба с инфляцией. В Банке международных расчетов заявили о критическом моменте для мировой экономики

Мировая экономика находится в решающем моменте, поскольку страны пытаются обуздать инфляцию. Как передает Reuters, об этом говорится в отчете Банка международных расчетов (BIS) – финансовой организации, которая способствует работе центральных банков разных стран и проводит экономические исследования.

В BIS отметили, что, несмотря на непрерывный рост процентных ставок за последние 18 месяцев, инфляция во многих ведущих экономиках остается упорно высокой, тогда как скачок стоимости заимствований спровоцировал самые серьезные банковские крахи со времен финансового кризиса 2008 года. При этом в Банке призывали к дальнейшему повышению ставок.

"Глобальная экономика находится на критическом этапе. Необходимо решать серьезные вызовы. Время одержимой погони за краткосрочным ростом прошло. Денежно-кредитная политика теперь должна восстановить ценовую стабильность. Фискальная политика должна консолидироваться", – высказался генеральный менеджер BIS Агустин Карстенс.

В Банке также указали, что чем дольше инфляция остается высокой, тем сильнее и продолжительнее существует необходимость в жесткой политике, и вероятность дальнейших проблем в банковском секторе сейчас значительная. Если процентные ставки достигнут уровня середины 1990-х годов, общее бремя обслуживания долга для ведущих экономик будет, при прочих равных условиях, самым высоким в истории.

"Я думаю, что центральные банки возьмут инфляцию под контроль. Это их задача – восстановить ценовую стабильность. Вопрос в том, какой будет цена", – сказал глава монетарно-экономического подразделения BIS Клаудио Борио в комментарии Reuters.

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