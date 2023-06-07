В Китае безосновательно снизили ставки по депозитам в долларах — Reuters

В целях укрепления юаня по инициативе центрального банка Китая опорные государственные банки снизили процентные ставки по депозитам в долларах, не имея при этом реальных экономических оснований.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ужесточение курса доллара США и повышение процентных ставок Федеральной резервной системы побудило китайские компании накапливать долларовые поступления. Поэтому регулятор решил искусственно усилить юань.

Процентные ставки, предложенные китайскими банками на депозиты в долларах США на сумму от $50 000, теперь будут ограничены 4,3%. То есть ставки снизили на 100 базисных пунктов по сравнению с предыдущим пределом в 5,3%.

В это же время увеличение разницы в доходности из США, будущие выплаты корпоративных дивидендов и продолжающийся отток капитала из-за продажи акций и облигаций за рубежом оказали давление на юань.

Юань потерял более 6% по отношению к доллару с момента достижения максимумов в январе, когда Китай снова открыл свои границы, что сделало его одной из самых "плохих" азиатских валют в этом году. В последний раз он торговался на уровне 7,1199 за доллар.

Аналитики Reuters объясняют, что увеличение разницы в процентных ставках между двумя крупнейшими экономиками мира повлекло за собой так называемую "керри-трейд" , когда инвесторы одалживают в низкодоходной валюте, чтобы финансировать покупки другой высокодоходной валюты с целью получения прибыли.

Напомним, ранее США ввели ряд мер контроля за экспортом технологий производства чипов в Китай из-за опасений, что они могут быть использованы для производства чипов для военных целей.

Впоследствии в Китае некоторым компаниям запретили покупать микросхемы американского производителя.

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