В Китаї безпідставно знизили ставки за депозитами в доларах — Reuters

З метою зміцнити юань з ініціативи центрального банку Китаю опорні державні банки знизили процентні ставки за депозитами в доларах, не маючи при цьому реальних економічних підстав.

Про це повідомило агентство Reuters з посилання на джерела, знайомих з ситуацією.

Посилення курсу долара США та підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи спонукало китайські компанії накопичувати доларові надходження. Тому регулятор вирішив штучно посилити юань.

Процентні ставки, запропоновані китайськими банками на депозити в доларах США на суму від $50 000, тепер будуть обмежені 4,3%. Тобто ставки знизили на 100 базисних пунктів порівняно з попередньою межею в 5,3%.

В цей самий час збільшення різниці в прибутковості зі США, майбутні виплати корпоративних дивідендів і триваючий відтік капіталу через продаж акцій і облігацій за кордоном створили тиск на юань.

Юань втратив більше 6% по відношенню до долара з моменту досягнення максимумів у січні, коли Китай знову відкрив свої кордони, що зробило його однією з "найгірших" азіатських валют цього року. Востаннє він торгувався на рівні 7,1199 за долар.

Аналітики Reuters пояснюють, що збільшення різниці в процентних ставках між двома найбільшими економіками світу спричинило так звану "керрі-трейд", коли інвестори позичають у низькоприбутковій валюті, щоб фінансувати покупки іншої високоприбуткової валюти з метою отримання прибутку.

Нагадаємо, раніше США запровадили низку заходів контролю за експортом технологій виробництва чіпів до Китаю через побоювання, що вони можуть бути використані для виробництва чіпів для військових цілей.

Згодом в Китаї деяким компаніям заборонили купувати мікросхеми американського виробника

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