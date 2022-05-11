Бренд №2 украинского рынка сурими не собирается останавливать свой российский завод вопреки войне

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Более 600 компаний, в том числе такие гиганты как General Motors, Henkel, McDonald's объявили о выходе с российского рынка, остановке или сокращении деятельности в России в связи с начавшейся режимом путина войной против Украины. Почти ежедневно появляются заявления о выходе из России очередного бизнеса. Впрочем, многие компании еще остаются на российском рынке, несмотря на давление общественного мнения. Однако даже в этом ряду позиция литовской Вичунай групп, производящей крабовые палочки VICI, стоит особняком. Ибо компания не только не остановила свой завод в городе Советск в Калининградской области, но и продолжает поставлять свою продукцию в оккупированный Крым и Донбасс. И в то же время занимает более 30% украинского рынка сурими.

Сегодня Вичунай групп – одна из крупнейших в Европе производителей крабовых палочек и других продуктов из сурими и рыбы. Группа имеет еще 9 заводов, кроме русского, один из которых в Испании, другие в Прибалтике. В группе работает 9000 человек. Основным владельцем Вичунай является действующий мэр Каунаса Висвалдас Матиошайтис, самый богатый мэр страны и один из самых богатых ее граждан, состояние которого достигает 120 миллионов евро.

История группы и ее владельца удивительно интересна. В советское время Матиошайтис, инженер-строитель по специальности, попал на работу в МВД Литовской ССР. Там за 10 лет – с 1981 по 1991 – сделал стремительную карьеру в должности заместителя начальника УВД Каунаса по политической работе. МВД Литовской ССР тесно сотрудничало с КГБ, занимаясь обнаружением протестных настроений и борьбой с освободительным движением "Саюдис" (аналог украинского "Народного Руха"). Координаторами этой деятельности на местах были именно заместители председателей управлений внутренних дел по политической работе. После распада СССР и объявления независимости Литвы Матиошайтис ушел из правоохранительной системы и уже в 1991 году основал Вичунай групп.

Висвалдас Матийошайтис, мэр города Каунас и владелец компании Viciunai Group (бренд Vici)

Откуда у бывшего советского милиционера появились деньги на покупку первых трех рыбных заводов в Литве – история умалчивает. Литовская Википедия лишь скупо сообщает, что вместе с супругой будущий мэр торговал розами в 1991 году. Поэтому, наверное, роз было много, и покупали их преимущественно россияне, потому что, кроме приобретения промышленных активов, Матиошайтис стал еще и вице-президентом Совета экономического и торгового сотрудничества Литовской конфедерации промышленников с российской федерацией в 2000-х годах.

А вот на вопросы, на какие деньги развивался бизнес мэра Каунаса в России, дают четкий ответ сообщения российские СМИ: на деньги российских банков, близких российским властям. А именно государственного банка ВТБ, который открывал Вичунай-Русь, то есть завод в Калининградской области, кредитные линии в 400 млн. рублей и 1 млрд. рублей в 2009 и 2011 годах. А также скандального банка Электроника, партнера "Росатома", входившего в число уполномоченных банков правительства Москвы. И выступал уполномоченным финансовым институтом французского банка «Брэд Попюлер», дававшим кредит структурам Вичунай групп.

Интересно, что завод в Калининградской области России, в городе Советск был построен Вичунай групп в 2002 году. За считанные годы на крайне насыщенном, глубоко коррумпированном и зависимом от административного влияния рыбном рынке россии скромная литовская компания добилась поразительных успехов. С нуля – до статуса одного из лидеров рынка. В 2016 году она уже была в пятерке крупнейших производителей готовых морепродуктов, а к 2020 году стала главным импортером рыбы и морепродуктов в России.

Под знаком Тимченко

Одним из факторов стремительного успеха компании стало ее вхождение в элитарное отраслевое лоббистское объединение "Рыбный Совет России". Сегодня куратором Рады называют заместителя главы комитета Госдумы по иностранным делам Алексея Чепу. Российские СМИ вспоминают его как полковника ФСБ, человека, близкого к питерским силовикам, торговцу оружием. Чепа – владелец телеканала «Русский мир» и ярый антизападник, несмотря на проживание в Лондоне и имеющуюся там недвижимость на десятки миллионов долларов.

Но гораздо интереснее не настоящее Рыбного Совета, а его прошлое. А именно то, что Вичунай групп была одной из компаний, основавших ее в конце 2011 года. А уже в следующем, 2012 году, в Совет вошла компания "Русское море" Геннадия Тимченко, близкого друга Путина и одного из самых богатых людей россии. Понятно, что после вхождения такой фигуры Рыбный Совет был обречен на огромное влияние.

Итак, вполне логично, что в 2017 году Вичунай групп через дочернюю фирму Балтко стала поставщиком в ФГБУ "Комбинат питания №4" и ФГБУ "Комбинат питания "Кремловский". Это предприятия так называемого "Кремлевского буфета", которые входят в состав Управления делами президента российской федерации и обеспечивают питание российских власть имущих в Кабинете министров, Администрации президента, Государственной Думе и т.д.

Если же вернуться к украинскому рынку, то здесь компания, хотя формально литовская, действовала не с консервативным европейским подходом, а скорее с российской дерзостью. Когда в 2014 году Украина запретила импорт продукции с завода в Советскую, Вичунай групп начала поставлять палочки с маркировкой "Сделано в Европе", уверяя, что в Украину идет продукция с литовских заводов. У наблюдателей эти заверения вызывали большие сомнения, поскольку санкции Украины требовали полного переустройства логистики и загрузки мощностей заводов. Но, как отмечают СМИ, ввозом продукции после санкций продолжили заниматься те же транспортные компании, возившие продукцию из России, а объемы производства российского завода не упали, а наоборот – выросли.

В 2022 году, впрочем, перед компанией встала дилемма "уйти нельзя остаться". Внутри Литвы мэра Каунаса призвали продать бизнес, под ратушей города проходили акции протеста, а президент страны заявил, что у него «не умещается в голове», как Висвалдас Матиошайтис может продолжать вести бизнес в России.

Первая реакция со стороны Вичунай групп, которая, напоминаем, является лидером украинского рынка, появилась через три недели после вторжения России в Украину – 15 марта. В ней говорилось, что компания собирается уйти с российского рынка, но только за "3-4 месяца". Спустя почти два месяца, 5 мая, компания опять обнародовала сообщение, в котором отмечалось, что на процесс продажи бизнеса должно пойти еще 3 месяца, и что только сейчас компания наняла для этого консультантов. Также констатировалось, что российский завод продолжает работать. Но исключительно – на сырье, которое якобы было куплено до войны в Украине. То есть, если верить этому заявлению, получается, что перед нападением россии на Украину завод предусмотрительно запасся ресурсом на полгода работы, что выглядит откровенной чепухой.

Отдельного внимания заслуживает заявление властей Калининградской области, в котором опровергаются планы по выходу Вичунай групп из России, и намекает, что владельцы фабрики делают такие заявления вынужденно – чтобы, так сказать, "кинуть кость" общественному мнению в Украине и Литве.

В свое время в средствах массовой информации Литвы был информационный вброс о том, что предприятие останавливает свою деятельность. На самом деле это не так. Предприятие работает в штатном режиме. Да, действительно, в составе владельцев предприятия есть иностранные граждане. случае, если владельцы-иностранцы захотят выйти из этого бизнеса, то тогда правительство будет подключаться и будет решать вопросы сохранения предприятия и сохранения всего количества работающих на этом предприятии. Пока предпосылок нет", — заявила Ирина Гракова, заместитель министра экономики Калининградской области.

Самым интересным в этой ситуации является факт полного отсутствия санкций в Вичунай групп со стороны Украины, хотя компания официально объявила, что будет работать в России во время войны не менее полугода. И неофициально, но как неоднократно зафиксировано украинскими и литовскими журналистами, продолжает поставлять продукцию в оккупированный Крым и Донбасс. В условиях, когда в Украине ежедневно творятся военные преступления, такая деятельность – это уже не just business, а экономическая коллаборация с врагом.