"Оболонь" прекратила бизнес в РФ и запретила использовать там свои торговые марки

Киевская пивоваренная компания "Оболонь" 10 марта прекратила любое сотрудничество с Россией и всеми компаниями на ее территории. Кроме того, как говорится в сообщении компании, она также запретила использование в РФ своих торговых марок.

"Наша компания приняла решение о прекращении любого сотрудничества с РФ и компаниями на ее территории. Мы не поддерживаем каких-либо связей со страной-агрессором. Использование на территории России украинских торговых марок от компании "Оболонь" противоречит нашим принципам и гражданской позиции", - сказано в нем.

Отмечается, что все производственные площадки "Оболони" работают в условиях военного положения и направляют свои усилия на обеспечение защитников Украины и гражданского населения питьевой водой и необходимой военной помощью.

"Мы осуждаем военную агрессию и покушение на территориальную целостность Украины со стороны России – это неуемная боль и страшная трагедия. Но мы, как и все украинцы, делали и будем делать все, что зависит от нас для поддержки нашего государства на пути к победе!" - заявили в компании.

Напомним также, что о приостановке своего бизнеса в РФ ранее объявила Coca-Cola. А 9 марта в ее единственный завод в Украине под Киевом был поврежден в результате обстрела.

Кроме того, о прекращении в России продаж газировки, приостановке капиталовложений и рекламной деятельности объявил и другой мировой производитель напитков PepsiCo, хотя молочную продукцию и детское питание она в РФ выпускать продолжит.