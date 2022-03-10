"Оболонь" припинила бізнес у РФ і заборонила використовувати там свої торгові марки

Київська пивоварна компанія "Оболонь" 10 березня припинила будь-яку співпрацю з Росією та всіма компаніями на її території. Крім того, як йдеться у повідомленні компанії, вона також заборонила використання у РФ своїх торгових марок.

"Наша компанія ухвалила рішення про припинення будь-якої співпраці із РФ та компаніями на її території. Ми не підтримуємо будь-яких зв'язків з країною-агресором. Використання на території Росії українських торговельних марок від компанії "Оболонь" суперечить нашим принципам та громадянській позиції", - сказано у ньому.

Зазначається, що всі виробничі майданчики "Оболоні" працюють в умовах воєнного стану та спрямовують свої зусилля на забезпечення захисників України та цивільного населення питною водою та необхідною військовою допомогою.

"Ми засуджуємо військову агресію та замах на територіальну цілісність України з боку Росії – це невгамовний біль і страшна трагедія. Але ми, як і всі українці, робили й будемо робити все залежне від нас для підтримки нашої держави на шляху до перемоги!" - заявили в компанії.

Нагадаємо також, що про зупинення свого бізнесу в РФ раніше оголосила Coca-Cola. А 9 березня у її єдиний завод в Україні під Києвом було пошкоджено внаслідок обстрілу.

Крім того, про припинення в Росії продажів газованої води, призупинення капіталовкладень та рекламної діяльності оголосив і інший світовий виробник напоїв PepsiCo, хоча молочну продукцію та дитяче харчування він у РФ випускати продовжить.