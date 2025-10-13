Бюджет-2026: между требованиями войны и потребностью в восстановлении

Украина находится в состоянии продолжительной, изнурительной войны. В этих условиях рациональное распределение финансовых ресурсов и взвешенная бюджетная политика являются не просто экономическим вопросом, а критическим фактором обеспечения обороноспособности Вооруженных Сил Украины, экономической устойчивости государства, способности бизнеса и общества выдержать нагрузку военного положения, а также основой будущей победы и послевоенного восстановления.

Обнародованный проект Государственного бюджета на 2026 год содержит ряд положительных решений, заслуживающих поддержки. В частности, речь идет о:

Развитии человеческого капитала и активном долголетии: увеличении расходов на медицину, реализации программ, направленных на активное долголетие (например, чекапы), и усилении ветеранских политик;

Поддержке бизнеса: расширении государственных программ льготного кредитования бизнеса "5-7-9", "єВідновлення", "єРобота" и т.д.

В то же время анализ проекта, проведенный экономическими аналитическими центрами, выявляет ряд рисков, требующих немедленного пересмотра и доработки.

Разница приоритетов и риск ослабления обороны

Объявленные правительством приоритеты — оборона, антикоррупция, восстановление и евроинтеграция — не нашли полного отражения в структуре бюджета.

Реальное сокращение оборонного финансирования: расходы на оборону запланированы на уровне 1 923,6 млрд грн. Это составляет лишь +0,6% по сравнению с 2025 годом. С учетом прогнозируемой инфляции это означает падение реального финансирования сектора безопасности и обороны. Такое сокращение в условиях активных боевых действий недопустимо и гарантированно потребует дополнительного привлечения средств и внесения изменений в Госбюджет в течение года.

Недофинансирование ключевых реформ: реформы Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Таможни не получили должного финансирования. К примеру, на перезагрузку БЭБ, которая предусматривает переаттестацию всего персонала, набор новых сотрудников и установление достойной заработной платы, средства не предусмотрены. Это подвергает сомнению как выполнение международных обязательств, так и ожидаемые поступления от детенизации экономики (запланированные на уровне 60 млрд грн). Без надлежащего финансирования эти амбициозные фискальные цели могут остаться только на бумаге.

Неэффективные расходы и несбалансированная налоговая политика

Часть расходов неэффективна, их сокращение может быть внутренним резервом для сокращения дефицита.

Распределение на основе устаревших данных: часть разделов бюджета рассчитана на основе довоенного количества населения, существенно изменившегося из-за миграции. Необходимо сокращение расходов, связанных с численностью населения, в частности, на государственные сервисы, где фактическое количество потребителей уменьшилось.

Образовательные расходы без стратегии: значительное повышение зарплат педагогам (+53,8 млрд грн) должно быть координировано с системными стратегическими решениями. Это включает оптимизацию сети школ, верификацию образовательных расходов, уменьшение "бумажной работы" для учителей и развитие их компетентностей в соответствии с вызовами времени и лучшими мировыми практиками. Без этого рискуем получить рост расходов без качественного улучшения образовательного процесса.

Программа "кешбек на украинское", которая даже по оценкам Минэкономики дает прирост ВВП в 0,001%, то есть в пределах статистической погрешности, не является эффективной, зато искажает конкуренцию — целесообразна ее отмена. Программа не распространяется на малый бизнес, что является дискриминацией по отношению к тысячам предпринимателей.

Рост зависимости от внешнего финансирования

Проект бюджета на 2026 год предполагает существенное увеличение внешнего финансирования до $45,5 млрд. Эти средства являются критически важным фактором обеспечения макроэкономической стабильности.

В то же время такая критическая зависимость несет риски. Любые проблемы с привлечением соответствующих траншей могут потребовать болезненного пересмотра действующей экономической политики. Правительство должно активно работать с международными партнерами для обеспечения стабильных источников финансирования, добросовестно выполнять обязательства, предусмотренные кредитными соглашениями, и максимально эффективно использовать полученные средства.

При этом поиск внутренних резервов для сокращения дефицита остается приоритетом №1, в первую очередь за счет сокращения неэффективных и второстепенных расходов, детенизации.

Какие необходимы изменения в Госбюджет 2026

Прежде всего, необходимо согласовать Государственный бюджет с реально определенными приоритетами правительства: оборона, антикоррупция, развитие человеческого капитала и экономическая устойчивость.

Важен пересмотр второстепенных расходов. Следует пересмотреть эффективность затрат на второстепенные направления, в частности, чрезмерный рост финансирования ГБР или проекты типа Национального кэшбека. Высвободившиеся средства нужно перенаправить на нужды обороны.

Необходимо установить четкие KPI — правительство должно определить четкие, измеряемые (а не формальные) целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности ключевых государственных структур (ГНС, ГТС, БЭБ) и систем (в частности, СМКОР). Эти показатели должны стимулировать их работу по уменьшению искусственных преград для бизнеса и детенизации экономики.

Национальная стратегия доходов 2030 (упоминания о которой отсутствуют в Программе правительства 2026) должна как можно быстрее выполняться в тех пунктах, которые способствуют детенизации, дополнительным поступлениям в госбюджет и не вредят бизнесу, в частности:

ІТ-консолидация информационных ресурсов субъектов системы управления государственными финансами, в частности, ГНС, на уровне Минфина и обеспечение администрирования этих информационных ресурсов независимым администратором;

Обеспечение интеграции с европейскими системами НДС, возмещения НДС, мониторинга движения акцизных товаров, системами платежной информации;

Обеспечить введение обмена предварительной таможенной информацией с другими странами с целью ускорения перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, выявления рисковых операций и усиления мер по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил;

Улучшение обмена налоговой информацией с соответствующими органами других стран с целью предотвращения трансграничных схем уклонения от налогообложения.

В то же время негативные пункты Нацстратегии, такие как радикальное сужение упрощенной системы, предоставление полномочий ГНС без решения суда налагать арест на счета (имущество) и блокировать их, получение ГНС полного доступа к информации об объеме и обращении средств всех налогоплательщиков на их счетах в банках (без решения суда и уголовных производств) — должны быть пересмотрены и заменены реальными задачами по минимизации схем.

Надеемся, что народные депутаты учтут предложения аналитических центров по корректировкам проекта Госбюджета 2026 и мы получим бюджет, направленный на победу в войне и устойчивое восстановление Украины.