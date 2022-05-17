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Дефолт России: США хотят заблокировать выплаты по российскому долгу
Администрация президента США Джо Байдена готова полностью заблокировать способность России платить держателям облигаций, что может приблизить Москву к дефолту.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство сообщает, что министерство финансов США аннулирует действие общей лицензии, срок которой истекает 25 мая.
Когда в феврале США ввели санкции против России в связи с ее вторжением в Украину, Минфин США дал Москве возможность продолжать платить инвесторам, помогая ей предотвратить дефолт по государственному долгу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Некоторые чиновники Минфина в частном порядке утверждали, что разрешение России погасить свой долг еще больше опустошит ее казну и перенаправит ресурсы, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и военные операции в Украине.
Но администрация решила не продлевать свое решение, чтобы усилить финансовое давление на Москву, объяснили источники издания.
Следующие долговые платежи Москва должна платить 27 мая по иностранным облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах. Первый номинирован в долларах, но допускает оплату в евро, швейцарских франках или фунтах стерлингов, а также выплату процентов в долларах на счета в Швейцарии, Великобритания или ЕС.
Следующий платеж, предусматривающий оплату в долларах, состоится 24 июня, когда наступит срок выплаты процентов по суверенной облигации 2028 года. В целом к концу июня Россия задолжала кредиторам по облигациям в иностранной валюте более 490 миллионов долларов.
Как отмечает Bloomberg, в конечном счете, любое влияние платежей кредиторам на финансы России ничтожно мало по сравнению с деньгами, которые страна каждую неделю зарабатывает на экспорте нефти, газа и других сырьевых товаров.
Напомним, правительство США приняло решение запретить Российской Федерации выплачивать по долговым обязательствам в долларах со счетов американских финансовых учреждений 5 апреля.
Такое решение приняли, чтобы заставить РФ выбирать между дефолтом и сокращением финансирования войны. Ведь у России есть доллары на счетах, которые она может использовать, но страна направляет их на финансирование войны против Украины.
Однако Министерство финансов Российской Федерации заявило, что из-за санкций США не смогло расплатиться по евробондам в долларах. Ведомство попыталось использовать рубли, но иностранный банк-корреспондент не принял платеж в этой валюте. Таким образом, Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу, считают в S&P.