Дефолт России: США хотят заблокировать выплаты по российскому долгу

Администрация президента США Джо Байдена готова полностью заблокировать способность России платить держателям облигаций, что может приблизить Москву к дефолту.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство сообщает, что министерство финансов США аннулирует действие общей лицензии, срок которой истекает 25 мая.

Когда в феврале США ввели санкции против России в связи с ее вторжением в Украину, Минфин США дал Москве возможность продолжать платить инвесторам, помогая ей предотвратить дефолт по государственному долгу.

Некоторые чиновники Минфина в частном порядке утверждали, что разрешение России погасить свой долг еще больше опустошит ее казну и перенаправит ресурсы, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и военные операции в Украине.

Но администрация решила не продлевать свое решение, чтобы усилить финансовое давление на Москву, объяснили источники издания.

Следующие долговые платежи Москва должна платить 27 мая по иностранным облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах. Первый номинирован в долларах, но допускает оплату в евро, швейцарских франках или фунтах стерлингов, а также выплату процентов в долларах на счета в Швейцарии, Великобритания или ЕС.

Следующий платеж, предусматривающий оплату в долларах, состоится 24 июня, когда наступит срок выплаты процентов по суверенной облигации 2028 года. В целом к ​​концу июня Россия задолжала кредиторам по облигациям в иностранной валюте более 490 миллионов долларов.

Как отмечает Bloomberg, в конечном счете, любое влияние платежей кредиторам на финансы России ничтожно мало по сравнению с деньгами, которые страна каждую неделю зарабатывает на экспорте нефти, газа и других сырьевых товаров.

Напомним, правительство США приняло решение запретить Российской Федерации выплачивать по долговым обязательствам в долларах со счетов американских финансовых учреждений 5 апреля.

Такое решение приняли, чтобы заставить РФ выбирать между дефолтом и сокращением финансирования войны. Ведь у России есть доллары на счетах, которые она может использовать, но страна направляет их на финансирование войны против Украины.

Однако Министерство финансов Российской Федерации заявило, что из-за санкций США не смогло расплатиться по евробондам в долларах. Ведомство попыталось использовать рубли, но иностранный банк-корреспондент не принял платеж в этой валюте. Таким образом, Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу, считают в S&P.