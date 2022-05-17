Дефолт Росії: США хочуть заблокувати виплати за російським боргом

Адміністрація президента США Джо Байдена готова повністю заблокувати здатність Росії платити власникам облігацій, що може наблизити Москву до дефолту.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Агентство повідомляє, що міністерство фінансів США анулює дію загальної ліцензії, термін якої спливає 25 травня.

Коли в лютому США ввели санкції проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, Мінфін США дав Москві можливість продовжувати платити інвесторам, допомагаючи їй запобігти дефолту за державним боргом.

Деякі чиновники Мінфіну приватно стверджували, що дозвіл Росії погасити свій борг ще більше спустошить її скарбницю і перенаправить ресурси, які інакше були б витрачені на озброєння та військові операції в Україні.

Але адміністрація вирішила не продовжувати своє рішення, щоб посилити фінансовий тиск на Москву, пояснили джерела.

Наступні боргові платежі Москва має сплачувати 27 травня за іноземними облігаціями зі строком погашення у 2026 та 2036 роках. Перший номінований у доларах, але допускає оплату у євро, швейцарських франках або фунтах стерлінгів, а також виплату відсотків у доларах на рахунки у Швейцарії, Великобританії чи ЄС.

Наступний платіж, який передбачає оплату у доларах, відбудеться 24 червня, коли настане термін виплати відсотків за суверенною облігацією 2028 року. Загалом до кінця червня Росія заборгувала кредиторам за облігаціями в іноземній валюті понад 490 мільйонів доларів.

Як зазначає Bloomberg, зрештою, будь-який вплив платежів кредиторам на фінанси Росії мізерно мало в порівнянні з грошима, які країна щотижня заробляє на експорті нафти, газу та інших сировинних товарів.

Нагадаємо, уряд США ухвалив рішення заборонити Російській Федерації виплачувати за борговими зобов'язаннями в доларах із рахунків американських фінансових установ 5 квітня.

Таке рішення ухвалили, щоб змусити РФ обирати між дефолтом та скороченням фінансування війни. Адже Росія має долари на рахунках, які вона може використати, але країна спрямовує їх на фінансування війни проти України.

Проте Міністерство фінансів Російської Федерації заявило, що через санкції США не змогло розплатитися щодо євробондів у доларах. Відомство спробувало використовувати рублі, але іноземний банк-кореспондент не прийняв платіж у цій валюті. Таким чином, Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім обов'язком, вважають у S&P.