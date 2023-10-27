Кабмин в полтора раза повысил оплату труда в рамках "Армии восстановления"

Кабинет министров повысил оплату труда за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" в полтора раза до 10 050 гривен в месяц. Как сообщает Министерство экономики, соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 октября.

Ранее оплата общественно полезных работ за отработанный полный месяц составляла одну минимальную зарплату (ныне она составляет 6700 гривен). При этом с 1 января "минималка" будет повышена до 7100 гривен. Соответственно, оплата рабочих в рамках "Армии восстановления" увеличится до 10650 гривен. С 1 апреля эти суммы будут составлять 8 и 12 тысяч гривен соответственно.

Что такое "Армия восстановления"

"Армия восстановления" - это проект, запущенный осенью прошлого года с целью финансово поддержать людей, временно потерявших работу. За почти год действия проекта к таким работам было привлечено более 62 тысяч безработных в 19 регионах.

Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Руководство областей определяет, какие работы в регионе нужны, сообщает об этом в центр занятости, который предлагает безработным, стоящим на учете в центре, приобщиться к таким работам. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ.

Чаще всего безработных привлекают к работам по обеспечению жизнедеятельности пострадавших в результате боевых действий; к разгрузке, фасовке и доставке гуманитарной помощи; к предоставлению социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц; к плетению маскировочных сеток, консервированию продукции для нужд Вооруженных сил Украины, пошиву одежды и ремонту военной амуниции.

Кроме того, они привлекаются к помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях; разбору завалов, восстановлению жилых домов и помещений, расчистке железнодорожных путей и автодорог, поврежденных в результате боевых действий; обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытия; строительству защитных сооружений гражданской защиты, укреплению дамб; работам по заготовке дров для нужд военных и населения.