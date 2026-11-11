Китайский рывок: за год доля в импорте Украины выросла больше, чем за три

За год импорт товаров из Китая вырос на $10,5 млрд, обеспечив почти две трети общего прироста украинского импорта за десять месяцев 2026 года. Для бизнеса Китай стал одновременно важным поставщиком оборудования, комплектующих и потребительских товаров, а также мощным конкурентом на внутреннем рынке. Dilo проанализировало таможенную статистику за 2022–2026 годы и исследовало, как усиление китайских позиций влияет на себестоимость продукции украинских предприятий и конкуренцию за покупателя.

Как Китай наращивал свою долю в украинском импорте

За первые десять месяцев 2022 года на товары из Китая приходилось около 15% всего украинского импорта. С тех пор его доля росла ежегодно: сначала медленно, затем заметнее, пока за январь–октябрь 2026 года не превысила 30%. Иными словами, теперь примерно каждый третий доллар в стоимости товаров, которые Украина покупает за рубежом, приходится на Китай. За тот же период поставки из других стран также увеличились, однако китайский импорт рос значительно быстрее.

Самое интересное изменение произошло за последний год. Ранее Китай наращивал свою долю постепенно, а по сравнению с январем–октябрем 2025 года прибавил более восьми процентных пунктов. Это больше, чем за любой предыдущий годовой интервал в нашем сравнении. Таким образом, дело уже не в том, что Китай давно остается крупнейшим отдельным поставщиком Украины. Изменилась скорость, с которой украинские закупки концентрируются у одного торгового партнера.

Доля Китая в товарном импорте Украины выросла с 15% в 2022 году до 30,4% в 2026-м. За десять месяцев 2026 года на Китай пришлось около 64% общего прироста импорта по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Данные за январь–октябрь каждого года. Источник: Государственная таможенная служба Украины. Инфографика: Dilo.

Что Украина покупает в Китае

За десять месяцев 2026 года Украина потратила на импорт товаров примерно на $16,4 млрд больше, чем годом ранее. Из этого прироста около $10,5 млрд пришлось на Китай, а на остальных поставщиков вместе взятых – $5,9 млрд. За этими цифрами стоят разные потребности украинского рынка: от оборудования для предприятий до товаров, которые люди покупают каждый день.

В частности, заметную роль в китайских поставках играет электротехническое оборудование, необходимое украинской энергетике и производству. По данным Государственной таможенной службы, в январе–сентябре 2026 года импорт электрических аккумуляторов и сепараторов к ним вырос в 3,5 раза, а на Китай пришлось около 91% этих закупок, или $2,9 млрд. Китай также обеспечил почти 94% импорта электрических двигателей и генераторов. Значительные объемы китайских компонентов поступают и для производства украинских беспилотников, в частности камер, передатчиков и оптического оборудования. При этом аккумуляторы и электроника используются в разных отраслях, поэтому их таможенные показатели охватывают как гражданские, так и оборонные потребности.

Наряду с промышленным оборудованием Китай поставляет Украине широкий ассортимент товаров повседневного спроса. Только за январь 2026 года на него пришлось 58% стоимости импорта телефонных аппаратов. Среди других привычных товаров китайского происхождения – бытовая техника, одежда, обувь, аксессуары, косметика и товары для дома, которые поступают как через обычных импортеров, так и через международные торговые платформы.

Причины роста закупок китайского электрооборудования тесно связаны с условиями, в которых сегодня работает украинская экономика. Российские удары по энергетике вынуждают предприятия вкладывать средства в накопители электроэнергии и резервное питание, чтобы поддерживать производство во время отключений. Параллельно украинская оборонная промышленность наращивает выпуск беспилотников, для которых нужны двигатели, аккумуляторы, камеры и электронные компоненты. Дополнительно импорт оборудования для хранения электроэнергии упростило решение правительства, которым отменили обязательное лицензирование литий-ионных аккумуляторов. Спрос на китайские товары повседневного спроса поддерживают доступные цены, широкий ассортимент и развитие международных торговых платформ, таких как Temu и AliExpress, которые позволяют украинцам заказывать продукцию напрямую из Китая. Дополнительным преимуществом остается льготное налогообложение международных посылок стоимостью до 150 евро, что делает небольшие покупки за рубежом более выгодными для потребителей.

Для украинского бизнеса такое сотрудничество открывает возможности и одновременно создает риски. Китайские комплектующие позволяют предприятиям собирать технику в Украине, выполнять оборонные заказы и обеспечивать работу производства во время перебоев с электроснабжением. Импортерам и торговым сетям китайские потребительские товары помогают расширять ассортимент, тогда как украинским производителям одежды, обуви и бытовой техники приходится все активнее конкурировать за покупателя. При этом концентрация закупок означает, что доступность отдельных деталей, сроки поставок и себестоимость готовой украинской продукции все больше зависят от китайских производителей и условий торговли с ними. Особенно ощутимым это становится для предприятий, которые используют специализированные компоненты и имеют ограниченный выбор альтернативных поставщиков.

В таких условиях главный риск для Украины заключается в том, что китайские производители будут оказывать все большее влияние на себестоимость украинской продукции и условия конкуренции на внутреннем рынке. Особенно настораживает скорость изменений: то, на что раньше уходили годы, теперь происходит за несколько месяцев. Если этот темп сохранится, украинским предприятиям будет все сложнее конкурировать с готовой китайской продукцией и одновременно снижать зависимость от импортных компонентов. При такой динамике главным испытанием станет способность Украины развивать собственное производство быстрее, чем растет ее потребность в китайских товарах.