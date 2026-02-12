Запланована подія 2

Китай забезпечив 58% імпорту телефонів в Україну у січні

Україна збільшила імпорт електротелефонних апаратів

Обсяг імпорту в Україну електричних телефонних та телеграфних апаратів і відеотелефонів (УКТЗЕД 8517) у січні 2026 року склав $177,8 млн, що на 49,2% більше, ніж у січні 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Оpen4business.

Найбільше продукції надійшло з Китаю — $103,3 млн (58,1% від загального обсягу). Також помітними постачальниками стали Великобританія ($16,3 млн, 9,2%) та США ($15,6 млн, 8,8%). Торік лідирували Китай ($65 млн), В’єтнам ($21 млн) та Тайвань ($13,6 млн).

Водночас експорт з України у січні 2026 року склав $10,4 млн, майже на рівні січня 2025 року ($10,5 млн). Основними ринками збуту були Угорщина (65%), Польща (22%) та Тайвань (6,8%). Для порівняння, у січні 2025 року експорт спрямовувався переважно до Угорщини (67%), Польщі (27%) та Іспанії (2,9%).

За підсумками 2025 року в Україну було ввезено телефонних та телеграфних апаратів і відеотелефонів на $1,634 млрд, що на 29,5% більше, ніж у 2024 році. Лідером постачання залишався Китай із часткою $907,9 млн.

До 2030 року глобальний ринок мобільної безпеки сягне 22,7 млрд доларів — це в сім разів більше, ніж у 2020-му. Інвестиції в надійний захист мобільних застосунків не лише гарантують безпеку користувачів, а й створюють конкурентну перевагу, зміцнюючи довіру до вашого продукту та бренду.

Автор:
Тетяна Гойденко