Більш ніж половина українців купують нові смартфони раз на 4-5 років: якими ще гаджетами користуються
Понад половину українців змінюють гаджет раз на 4-5 років. 33% опитаних користуються найчастіше ноутбуком, крім смартфона.
Як пише Delo.ua, про це свідчить опитування Rakuten Viber.
Як часто купують телефон
Результати опитування показали, що 55% українців купують новий телефон раз на 4-5 років. Водночас чверть опитаних (27%) не купують телефони самі — зазвичай отримують у подарунок.
На питання “Як часто ви купуєте новий телефон?” відповіді розподілилися таким чином:
- Раз на 4-5 років — 55%;
- Не купую телефони сам/-а — зазвичай дарують — 27%;
- Раз на 2-4 роки — 17%;
- Оновлюю з виходом нової моделі — раз на 1-1,5 року — 1%.
Якими гаджетами користуються
Українці також розповіли, якими гаджетами користуються найчастіше, крім телефону. 33% респондентів найчастіше користуються ноутбуком, ще 15% — компʼютером. Тоді як третина опитаних (30%) не мають інших гаджетів і користуються лише телефоном.
Відповіді на питання “Крім телефону, яким гаджетом найчастіше користуєтеся?” розподілилися наступним чином:
- Ноутбук — 33%;
- Користуюся лише телефоном, інших гаджетів немає — 29%;
- Компʼютер — 16%;
- Планшет — 14%;
- Смартгодинник — 5%;
- Інше — 3%.
Про опитування
В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 40 тисяч користувачів.
Дослідження проводилося шляхом анонімного онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Нагадаємо, близько 40% опитаних українців витрачають на чати, дзвінки та іншу активність у смартфоні близько 4-6 годин на день.