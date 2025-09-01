Більш ніж половина українців купують нові смартфони раз на 4-5 років: якими ще гаджетами користуються

Понад половину українців змінюють гаджет раз на 4-5 років. 33% опитаних користуються найчастіше ноутбуком, крім смартфона.

Як пише Delo.ua, про це свідчить опитування Rakuten Viber.

Як часто купують телефон

Результати опитування показали, що 55% українців купують новий телефон раз на 4-5 років. Водночас чверть опитаних (27%) не купують телефони самі — зазвичай отримують у подарунок.

На питання “Як часто ви купуєте новий телефон?” відповіді розподілилися таким чином:

Раз на 4-5 років — 55% ;

Не купую телефони сам/-а — зазвичай дарують — 27% ;

Раз на 2-4 роки — 17% ;

Оновлюю з виходом нової моделі — раз на 1-1,5 року — 1% .

Якими гаджетами користуються

Українці також розповіли, якими гаджетами користуються найчастіше, крім телефону. 33% респондентів найчастіше користуються ноутбуком, ще 15% — компʼютером. Тоді як третина опитаних (30%) не мають інших гаджетів і користуються лише телефоном.

Відповіді на питання “Крім телефону, яким гаджетом найчастіше користуєтеся?” розподілилися наступним чином:

Ноутбук — 33% ;

Користуюся лише телефоном, інших гаджетів немає — 29% ;

Компʼютер — 16% ;

Планшет — 14% ;

Смартгодинник — 5% ;

Інше — 3% .

Про опитування

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 40 тисяч користувачів.

Дослідження проводилося шляхом анонімного онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Нагадаємо, близько 40% опитаних українців витрачають на чати, дзвінки та іншу активність у смартфоні близько 4-6 годин на день.