Более половины украинцев покупают новые смартфоны раз в 4-5 лет: какими еще гаджетами пользуются

Фото: Depositphotos

Более половины украинцев меняют гаджет раз в 4-5 лет. 33% опрошенных пользуются чаще всего ноутбуком, кроме смартфона.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует опрос Rakuten Viber.

Как часто покупают телефон

Результаты опроса показали, что 55% украинцев покупают новый телефон раз в 4-5 лет. В то же время, четверть опрошенных ( 27% ) не покупают телефоны сами — обычно получают в подарок.

На вопрос "Как часто вы покупаете новый телефон?" ответы распределились следующим образом:

  • Раз в 4-5 лет - 55% ;
  • Не покупаю телефоны сам/а — обычно дарят — 27% ;
  • Раз в 2-4 года - 17% ;
  • Обновляю с выходом новой модели – раз в 1-1,5 года – 1% .

Какими гаджетами пользуются

Украинцы также рассказали, какие гаджеты пользуются чаще всего, кроме телефона. 33% респондентов чаще всего пользуются ноутбуком, еще 15% компьютером. В то время как треть опрошенных ( 30% ) не имеют других гаджетов и пользуются только телефоном.

Ответы на вопрос "Кроме телефона, каким гаджетом чаще всего пользуетесь?" распределились следующим образом:

  • Ноутбук - 33% ;
  • Пользуюсь только телефоном, других гаджетов нет – 29% ;
  • Компьютер - 16% ;
  • Планшет - 14% ;
  • Смартчасы - 5% ;
  • Остальное - 3% .

Об опросе

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 40 тысяч пользователей.

Исследование проводилось путем анонимного онлайн-опроса. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Напомним, около 40% опрошенных украинцев тратят на чаты, звонки и другую активность в смартфоне около 4-6 часов в день.

Автор:
Светлана Манько