Китай обеспечил 58% импорта телефонов в Украину в январе

Объем импорта в Украину электрических телефонных и телеграфных аппаратов и видеотелефонов (УКТВЭД 8517) в январе 2026 года составил $177,8 млн, что на 49,2% больше, чем в январе 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Оpen4business.

Больше всего продукции поступило из Китая - $103,3 млн (58,1% от общего объема). Также заметными поставщиками стали Великобритания ($16,3 млн., 9,2%) и США ($15,6 млн., 8,8%). В прошлом году лидировали Китай ($65 млн), Вьетнам ($21 млн) и Тайвань ($13,6 млн).

В то же время, экспорт из Украины в январе 2026 года составил $10,4 млн, почти на уровне января 2025 года ($10,5 млн). Основными рынками сбыта были Венгрия (65%), Польша (22%) и Тайвань (6,8%). Для сравнения, в январе 2025 года экспорт направлялся преимущественно в Венгрию (67%), Польшу (27%) и Испанию (2,9%).

По итогам 2025 года в Украину были ввезены телефонные и телеграфные аппараты и видеотелефоны на $1,634 млрд, что на 29,5% больше, чем в 2024 году. Лидером поставки оставался Китай с долей $907,9 млн.

К 2030 году глобальный рынок мобильной безопасности достигнет 22,7 млрд долларов — это в семь раз больше, чем в 2020 году. Инвестиции в надежную защиту мобильных приложений не только гарантируют безопасность пользователей, но и создают конкурентное преимущество, укрепляя доверие к вашему продукту и бренду.