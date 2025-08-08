К 2030-му рынок мобильной безопасности достигнет $22,7 млрд — в 7 раз больше, чем в 2020 году

К 2030 году глобальный рынок мобильной безопасности достигнет 22,7 млрд долларов — это в семь раз больше, чем в 2020 году. Инвестиции в надежную защиту мобильных приложений не только гарантируют безопасность пользователей, но и создают конкурентное преимущество, укрепляя доверие к вашему продукту и бренду.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование компании Devlight.

По данным Google TAG, только в 2022 году количество атак на украинских пользователей выросло на 200%, а на страны НАТО — более чем на 300%. За 2023 год в Украине зафиксировано более 2 тысяч кибераинцидентов, а по мировой статистике Statista, количество утечек информации в том же году превысило 1800 случаев.

"Ярким примером стала кибератака на украинского оператора "Киевстар" в декабре 2023 года. Тогда злоумышленники разрушили около 40% IT-инфраструктуры компании, нанеся убытки на 3,6 млрд грн (около $90 млн). После атаки доходы компании за первый квартал 2024 года сократились на 1 связи", — говорится в исследовании.

Больше кибератак фиксируется в финансовом секторе, который уже много лет остается стабильно привлекательной целью для злоумышленников. Значительную часть атак также получают компании SaaS, входящие в тройку самых уязвимых индустрий.

Высокой остается активность атак на онлайн-ритейл и платежные сервисы, а в отдельные периоды она даже растет. С конца 2021 г. наблюдается заметная активизация атак на правительственные структуры, телекоммуникации и логистические компании.

В последнее время в списке целей появились новые направления — криптовалютные сервисы и игровая индустрия. Это свидетельствует об изменении интересов киберпреступников и подчеркивает необходимость бизнеса в этих областях пересмотреть стратегии киберзащиты.

