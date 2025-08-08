До 2030-го ринок мобільної безпеки сягне $22,7 млрд — усемеро більше за 2020 рік

До 2030 року глобальний ринок мобільної безпеки сягне 22,7 млрд доларів — це в сім разів більше, ніж у 2020-му. Інвестиції в надійний захист мобільних застосунків не лише гарантують безпеку користувачів, а й створюють конкурентну перевагу, зміцнюючи довіру до вашого продукту та бренду.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження компанії Devlight.

За даними Google TAG, лише у 2022 році кількість атак на українських користувачів зросла на 200%, а на країни НАТО — більш ніж на 300%. За 2023 рік в Україні зафіксовано понад 2 тисячі кібераінцидентів, а за світовою статистикою Statista, кількість витоків інформації того ж року перевищила 1800 випадків.

"Яскравим прикладом стала кібератака на українського оператора "Київстар" у грудні 2023 року. Тоді зловмисники зруйнували близько 40% IT-інфраструктури компанії, завдавши збитків на 3,6 млрд грн (близько $90 млн). Після атаки доходи компанії за перший квартал 2024 року скоротилися на 14%, а мільйони українців на деякий час залишилися без зв’язку", — йдеться в дослідженні.

Найбільше кібератак фіксується у фінансовому секторі, який уже багато років залишається стабільно привабливою ціллю для зловмисників. Значну частку атак також отримують компанії SaaS, що входять у трійку найуразливіших індустрій.

Високою лишається й активність атак на онлайн-рітейл та платіжні сервіси, а в окремі періоди вона навіть зростає. З кінця 2021 року спостерігається помітна активізація атак на урядові структури, телекомунікації та логістичні компанії.

Останнім часом у переліку цілей з’явилися нові напрямки — криптовалютні сервіси та ігрова індустрія. Це свідчить про зміну інтересів кіберзлочинців і підкреслює потребу бізнесу в цих сферах переглянути стратегії кіберзахисту.

