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Критерии блокировки НДС-накладных будут смягчены до конца марта
До конца марта произойдет очередной пересмотр критериев, по которым производится приостановка регистрации НДС-накладных. Об этом в рамках в рамках форума Business Wisdom Summit "Патріоти бізнесу" сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По словам Гетманцева, произойдет смягчение критериев, на основании которых налогоплательщикам присваивается рисковый статус. Такой статус впоследствии оборачивается для компании тем, что она вообще не может произвести регистрацию НДС-накладных.
"Эти изменения нужны для того, чтобы максимально "очеловечить" систему электронного администрирования НДС. То есть, наша задача, чтобы она действительно стала сервисом, а не репрессивной машиной", -- объяснил Гетманцев.
Напомним, что 11 января 2023 года вступило в силу постановление Кабинета Министров № 1428, которое решило проблему блокировки налоговых накладных, в которых объем поставки не превышает 5 тыс грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал