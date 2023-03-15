Критерии блокировки НДС-накладных будут смягчены до конца марта

До конца марта произойдет очередной пересмотр критериев, по которым производится приостановка регистрации НДС-накладных. Об этом в рамках в рамках форума Business Wisdom Summit "Патріоти бізнесу" сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По словам Гетманцева, произойдет смягчение критериев, на основании которых налогоплательщикам присваивается рисковый статус. Такой статус впоследствии оборачивается для компании тем, что она вообще не может произвести регистрацию НДС-накладных.

"Эти изменения нужны для того, чтобы максимально "очеловечить" систему электронного администрирования НДС. То есть, наша задача, чтобы она действительно стала сервисом, а не репрессивной машиной", -- объяснил Гетманцев.

Напомним, что 11 января 2023 года вступило в силу постановление Кабинета Министров № 1428, которое решило проблему блокировки налоговых накладных, в которых объем поставки не превышает 5 тыс грн.