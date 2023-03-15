Критерії блокування ПДВ-накладних будуть пом'якшені до кінця березня

До кінця березня відбудеться черговий перегляд критеріїв, за якими здійснюється призупинення реєстрації ПДВ-накладних. Про це у рамках форуму Business Wisdom Summit "Патріоти бізнесу" повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

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За словами Гетьманцева, відбудеться пом'якшення критеріїв, на підставі яких платникам податків надається ризиковий статус. Такий статус згодом обертається для компанії тим, що вона взагалі не може здійснити реєстрацію ПДВ-накладних.

"Ці зміни потрібні для того, щоб максимально "олюднити" систему електронного адміністрування ПДВ. Тобто наше завдання, щоб воно справді стало сервісом, а не репресивною машиною", - пояснив Гетьманцев.

Нагадаємо, що 11 січня 2023 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів № 1428, яка вирішила проблему блокування податкових накладних, у яких обсяг постачання не перевищує 5 тис. грн.