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Критерії блокування ПДВ-накладних будуть пом'якшені до кінця березня
До кінця березня відбудеться черговий перегляд критеріїв, за якими здійснюється призупинення реєстрації ПДВ-накладних. Про це у рамках форуму Business Wisdom Summit "Патріоти бізнесу" повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.
За словами Гетьманцева, відбудеться пом'якшення критеріїв, на підставі яких платникам податків надається ризиковий статус. Такий статус згодом обертається для компанії тим, що вона взагалі не може здійснити реєстрацію ПДВ-накладних.
"Ці зміни потрібні для того, щоб максимально "олюднити" систему електронного адміністрування ПДВ. Тобто наше завдання, щоб воно справді стало сервісом, а не репресивною машиною", - пояснив Гетьманцев.
Нагадаємо, що 11 січня 2023 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів № 1428, яка вирішила проблему блокування податкових накладних, у яких обсяг постачання не перевищує 5 тис. грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал