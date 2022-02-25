Нацбанк из-за войны перечислил в госбюджет 19 млрд грн своей прибыли

В четверг, 24 февраля, Национальный банк перечислил часть прибыли в распределение в сумме 19 млрд грн в государственный бюджет для финансового обеспечения функционирования государства в условиях военного положения.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.

"Национальный банк оперативно перечислил часть прибыли к распределению по итогам 2021 года в Государственный бюджет Украины. Эта сумма – 19 млрд грн. Это шаг, в котором нуждается наше государство, его Вооруженные Силы и каждый украинец", – отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Напомним, что 25 февраля НБУ, чтобы минимизировать негативное влияние агрессии РФ, принял ряд мер по поддержанию стабильности банковской системы. Среди прочего Нацбанк утвердил правила работы банков в связи с введением в Украину военного положения.

Параллельно Национальный банк решил отозвать лицензии и ликвидировать Проминвестбанк и Международный резервный банк (бывший Сбербанк). Как говорится в сообщении регулятора, соответствующие решения №90 и №91 он принял 25 февраля.