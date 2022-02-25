Нацбанк через війну перерахував до держбюджету 19 млрд грн свого прибутку

У четвер, 24 лютого, Національний банк перерахував частину прибутку до розподілу в сумі 19 млрд грн до державного бюджету для фінансового забезпечення функціонування держави в умовах воєнного стану.

Про це повідомила у п'ятницю пресслужба регулятора.

"Національний банк оперативно перерахував частину прибутку до розподілу за підсумками 2021 року до Державного бюджету України. Ця сума – 19 млрд грн. Це крок, якого потребує наша держава, її Збройні Сили та кожен українець", – відмітив голова НБУ Кирило Шевченко.

Нагадаємо, що 25 лютого НБУ, аби мінімізувати негативний вплив агресії РФ, вжив низку заходів для підтримки стабільності банківської системи. Серед іншого, Нацбанк затвердив правила роботи банків у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану.

Паралельно Національний банк вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати Промінвестбанк та Міжнародний резервний банк (колишній Сбєрбанк). Як йдеться у повідомленні регулятора, відповідні рішення №90 та №91 він ухвалив 25 лютого.