Наказание невиновных вместо персональной ответственности. Что не так с санкционным законопроектом №11195

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Защита украинской экономики и нейтрализация любого российского влияния – одна из ключевых задач государства в условиях полномасштабной войны и в процессе послевоенного восстановления. Украина потеряла большое количество своих промышленных мощностей, которые в определенное время были выкуплены российскими "бизнесменами", доведены до банкротства, разрушены или разграблены в процессе оккупации.

Очевидно, что любому российскому капиталу в Украине не место, а экономическая независимость от страны-агрессора должна быть полной и бескомпромиссной. В то же время, отдельные инициативы, якобы призванные ликвидировать экономическую зависимость от России и наказать тех, кто поддерживает ее захватническую войну, выходят за эти рамки и начинают угрожать уже украинскому бизнесу. В частности, это касается и законопроекта №11195.

Начиная с 2014 года, одним из методов национального противостояния экономическому наступлению и политическому расшатыванию Украины со стороны России стали санкции. Прежде всего, их начали активно применять против лиц и компаний из страны-агрессора. В последние годы до Великой войны произошло "творческое" переосмысление давно прописанных в законах механизмов наложения санкций. Под них все чаще стали попадать граждане Украины и украинские бизнесы, которые с точки зрения государства несли угрозу национальным интересам. Прежде всего, те прокремлевские элементы, которые пользуясь прорехами в законодательстве и не лучшей работой судебной системы, находили лазейки для ведения антигосударственной, пророссийской политики.

После начала полномасштабной войны санкционные механизмы были расширены и усилены. В частности, Закон Украины «О санкциях» был дополнен процедурой взыскания активов подсанкционных лиц в доход государства. Это было важным и правильным решением. Основания были прописаны и могли быть применены только в случае активной поддержки страны оккупанта и агрессии против Украины. Это могли быть уплата налогов в России, призывы к агрессии или активное участие в ней. Логично, что в таких случаях имущество разжигателей войны должно было пойти на оборону Украины в этой же войне.

Санкции, как механизм, безусловно, имеют одно большое преимущество, которое в то же время является и их главной проблемой - это легкость введения. По сравнению с судебными процессами, на которые могут пойти годы и годы, санкции вводятся быстро, решительно, не требуют больших обоснований и доказательств. Решение об их принятии часто строится на основании обобщенных справок от разных госорганов. Это скорее политический инструмент, а не юридический, оправданный только в периоды острой угрозы национальным интересам.

Решения, принятые быстро, исходя преимущественно из политической целесообразности, могут оказаться и не совсем справедливыми при более детальном рассмотрении. Но времени обычно на полное ознакомление с делом у соответствующих органов просто нет, поэтому решения выносятся без учета полной картины. А вот на их опротестование в судах могут уйти годы.

Несмотря на все риски, поле для санкционных механизмов продолжает расширяться. Так, в апреле 2024 года в Верховную Раду был внесен проект Закона № 11195 о внесении изменений в некоторые законы Украины о механизме защиты права собственности третьих лиц. Вскоре он был поддержан народными депутатами в первом чтении. Сам законопроект "совершенствует" определенные санкционные механизмы. Если кратко, то в случае его принятия государство получает возможность взыскания 100% пакета акций или других ценных бумаг юридического лица, если в его структуре собственности есть лицо, к которому применена санкция посредством блокирования активов.

То есть любой бизнес можно будет национализировать только при условии, что подсанкционное лицо владеет хоть какой-то его долей. Даже 0,0001% – предел не определен. Есть решение только по верхнему пределу: если доля в 25% и более – решение должно принять суд, если менее 25% – то Кабмин, даже без юридического процесса.

Что же предлагается законопроектом делать всем остальным владельцам после национализации? Ждать решения Фонда госимущества, который должен восстановить их права во владении. Причем каких-либо реальных сроков, когда это должно произойти, не определено. Да и сама процедура остается достаточно сложной в реализации с открытием счетов условного хранения. В случае же если через пять лет с момента национализации собственник не восстановит свои права на собственность, она окончательно перейдет в доход государства.

Как мы можем видеть, предложенные этим законом санкционные механизмы прямо посягают на одно из фундаментальных прав западного, более того, современного мира - право собственности. Оно охраняется и нашим Основным Законом – 41 статьей Конституции Украины. А также многими международными декларациями и договорами, как Декларацией прав человека. Право собственности и его охрана со стороны государства – неотделимая составляющая современного цивилизованного мира, одно из главных условий привлечения инвестиций в страну и вообще то, что позволяет считать страну правовой. Законопроект №11195 прямо угрожает праве собственности абсолютно ни в чем не виновных даже с точки зрения государства лиц. И это не может считаться в современном мире чем приемлемым.

Законом "О санкциях" определены условия для взыскания активов у подсанкционных лиц в пользу государства. Основанием для этого является нанесение существенного вреда национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины. Все. Само по себе пребывание в общих правах собственности с человеком, нарушающим закон, не может считаться нарушением закона. О каких 100% конфискации активов в таких условиях может идти речь? Как это не входит в расхождение с Конституцией и международными договорами, которыми мы обязались оберегать права собственности?

Отдельный момент, что это решение вообще может приниматься даже не судом, а Кабмином. Как правительство может выносить такие решения? Откуда у него полномочия судебной ветви власти, если он является органом исполнительной власти? Почему законопроект создает процессуальный механизм, являющийся прямым нарушением прав неподсанкционного субъекта на справедливое судебное разбирательство? Вопросы без ответа. И задавать их в деталях можно еще многое. Но главное, что этот законопроект несправедлив в самой своей природе.

Санкции – это мощное, но крайне специфическое оружие, которое при неправильном применении может стать оружием массового поражения. Причем, в первую очередь, для тех, кто их применяет. Несколько таких принудительных отчуждений у средних или крупных инвесторов – и потери украинской экономики от спада инвестиций вполне могут начать исчисляться миллиардами долларов. Это ведь будет воспринято бизнес-сообществом как давление на бизнес и никак иначе.

И с высокой долей вероятности возвращать себе права на имущество владельцы будут не путем диалога с Фондом госимущества, а через судебные тяжбы. Где также будут и прописаны неплохие числа компенсаций и штрафов, которые должны уплатить Украина. И более чем уверен, что далеко не каждый украинский вынесет приговор в пользу представителей государства. Не говоря уже о международных инстанциях, к которым такие дела рано или поздно придут, как Европейский суд по правам человека или инвестиционные арбитражи. Потому что право и процедура стоят на стремянке юриспруденции точно выше, чем политический интерес, пусть и продиктованный высшей целью.

Украинские санкционные механизмы должны несмотря на войну пытаться возвращаться к своей первоначальной форме - точечному, специфическому оружию. Справедливость в широком смысле должна отстаиваться в судах, на налаживание эффективной работы которых государство наконец-то должно обратить внимание. Права же собственников имущества, не подпадающих под действие украинского санкционного законодательства, никак не должны нарушаться. Только так мы сможем сохранить средства инвесторов, которые нам очень нужны и сейчас, особенно понадобятся во время послевоенного восстановления страны, и уважение среди международного сообщества.