Минюст подал в ВАКС 52 исковых заявления о применении санкции взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц

Министерство юстиции Украины как главный орган исполнительной власти в сфере взыскания активов подсанкционных лиц и компаний продолжает активно реализовывать государственную политику в этом направлении.

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С момента создания Департамента санкционной политики (ДСП) 24 мая 2022 года, санкции были применены до 12 828 человек, из которых 10 295 подверглись санкции в виде блокировки активов.

Об этом идет речь в сообщении Министерства юстиции Украины.

Как сообщила заместитель Министра юстиции Украины Инна Богатых, ДСП подал в ВАКС 52 исковых заявления о применении санкции взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц, из которых на рассмотрении в ВАКС находится 7 исковых заявлений, на стадии апелляции – 4 исковых заявления, 41 решения, которые вступили в законную силу, удовлетворены иски Минюста.

В Минюсте отметили, что общий доход государства от взимания активов включает:

Денежные средства на сумму около 208 миллионов гривен.

Права требования на средства, в том числе компенсацию в эквиваленте 41 миллиона гривен.

Корпоративные права на 58 предприятиях.

184 объекта недвижимого имущества, среди которых земельные участки, производственные помещения, дома, квартиры и цеха.

894 единицы движимого имущества, включая транспортные средства, суда, авиационные двигатели, запчасти и оборудование. Среди них – 7 авиационных двигателей.

537 исторических и культурных ценностей.

Напомним, в мае Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания миллиардных активов в доход государства компании Sia Royal Pay Europe, связанной с РФ. В доход государства взысканы ценные бумаги и средства на общую сумму более 1,8 млрд. грн.

Также Минюст планирует конфисковать активы учредителей российской группы "Полипластик", включенной Минпромторгом РФ в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на российскую промышленность.