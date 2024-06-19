Мін’юст подав до ВАКС 52 позовні заяви про застосування санкції стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб

Міністерство юстиції України, як головний орган виконавчої влади у сфері стягнення активів підсанкційних осіб та компаній, продовжує активно реалізовувати державну політику в цьому напрямі.

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З моменту створення Департаменту санкційної політики (ДСП) 24 травня 2022 року, санкції були застосовані до 12 828 осіб, з яких 10 295 підпали під санкції у вигляді блокування активів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції України.

Як повідомила заступник Міністра юстиції України Інна Богатих, ДСП подав до ВАКС 52 позовні заяви про застосування санкції стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб, з яких на розгляді у ВАКС знаходиться 7 позовних заяв, на стадії апеляції – 4 позовні заяви, 41 рішенням, які набрали законної сили, задоволено позови Мін’юсту.

В Мінюсті зазначили, що загальний дохід держави від стягнення активів включає:

Грошові кошти на суму близько 208 мільйонів гривень.

Права вимоги на кошти, зокрема компенсацію в еквіваленті 41 мільйона гривень.

Корпоративні права у 58 підприємствах.

184 об'єкти нерухомого майна, серед яких земельні ділянки, виробничі приміщення, будинки, квартири та цехи.

894 одиниці рухомого майна, включаючи транспортні засоби, судна, авіаційні двигуни, запчастини та обладнання. Серед них - 7 авіаційних двигунів.

537 історичних та культурних цінностей.

Нагадаємо, в травні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у виді стягнення мільярдних активів в дохід держави компанії Sia Royal Pay Europe, пов’язаної з РФ. У дохід держави стягнуто цінні папери та кошти на загальну суму понад 1,8 млрд грн.

Також Мін'юст планує конфіскувати активи засновників російської групи "Поліпластик", яка включена Мінпромторгом РФ до переліку організацій, що здійснюють суттєвий вплив на російську промисловість.