Нехватка электричества, вызванная обстрелами РФ, прервала возобновление экономической активности с весны – отчет НБУ

Дефицит электроэнергии в ноябре, вызванный массированными ударами армии РФ по инфраструктуре, прервал продолжавшееся с весны восстановление экономической активности, говорится в декабрьском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ. Ситуацию усложнил и рост потребления из-за похолодания.

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"Перебои с электроэнергией стали второй по значимости проблемой бизнесов после роста цен (указали 51% респондентов в исследовании Института экономических исследований). Из-за дефицита э/э фактически остановили работы и имеют существенные потери 18% респондентов, 28% отмечают падение оборотов", – говорится в отчете.

Хотя часть бизнеса приспосабливается к ограничениям, все больше признаков того, что возобновление экономической активности прервалось. В то же время, как уточняют в НБУ, дефицит электроэнергии ограничивает работу как производственных секторов, так и секторов услуг.

Для снижения нагрузки на энергосистему в ноябре ряд металлургических и добывающих предприятий сократили производственные мощности или переводили производство в ночные часы. Отключение э/э привело к замедлению восстановления ряда направлений пищевой промышленности (молоко- и мясной переработки).

"После сокращения мощностей в результате перебоев энергоснабжения работающие химические заводы не спешат их восстанавливать. Низкий спрос на жилье, увеличение производственных затрат и перебои э/э сдерживают строительные работы и производство стройматериалов", – сообщают в регуляторе.

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