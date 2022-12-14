Нестача електрики, спричинена обстрілами РФ, перервала відновлення економічної активності з весни – звіт НБУ

Дефіцит електроенергії у листопаді, спричинений масованими ударами армії РФ по інфраструктурі, перервав відновлення економічної активності, яке тривало з весни, йдеться у грудневому макроекономічному і монетарному огляді НБУ. Ситуацію ускладнило і зростання споживання через похолодання.

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"Перебої з електроенергією стали другою за значимістю проблемою бізнесів після зростання цін (зазначили 51% респондентів в дослідженні Інституту економічних досліджень). Через дефіцит е/е фактично зупинили роботи та мають суттєві втрати 18% респондентів, 28% зазначають падіння оборотів", – йдеться у звіті.

Хоча частина бізнесу пристосовується до обмежень, все більшає ознак, що відновлення економічної активності перервалося. Разом з тим, як уточнюють в НБУ, дефіцит електроенергії обмежує роботу як виробничих секторів, так і секторів послуг.

Для зниження навантаження на енергосистему у листопаді низка металургійних та видобувних підприємств скоротили виробничі потужності або переводили виробництво на нічні години. Відключення е/е призвели до сповільнення відновлення низки напрямків харчової промисловості (молоко- та м'ясної переробки).

"Після скорочення потужностей внаслідок перебоїв енергопостачання працюючі хімічні заводи не поспішають їх відновлювати. Низький попит на житло, збільшення виробничих витрат та перебої е/е стримують будівельні роботи та виробництво будматеріалів", – повідомляють в регуляторі.

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