Позади 5 месяцев войны. Что с рынком труда?

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Поиск работы или подработки – важный вопрос для многих украинцев, кто потерял работу или получает неполную зарплату из-за войны. Рынок труда оживает медленными темпами. Несмотря на то, что вакансий на кадровом портале grc.ua в 5 раз больше, чем в марте, их количество до сих пор остается ниже по сравнению с довоенным временем.

Показатели активности соискателей бьют рекорды. За месяц на сайте grc.ua зарегистрировалось +10 730 новых поисковиков. Возросла и активность кандидатов, в июле зафиксировалось около 600 тыс. сеансов поиска работы, более 41 тыс. отзывов на вакансии. В то же время, с увеличением спроса на работу растет и конкуренция среди кандидатов на открытые вакансии. Работодатели, имея больший выбор претендентов на рабочие места, становятся более требовательными к кандидатам. Следовательно, процесс трудоустройства усложняется и увеличивается срок поиска работы.

В разных регионах Украины возобновление рынка труда происходит разными темпами. В областях, наиболее страдающих от военной агрессии России, найти работу крайне сложно. Такой дефицит рабочих мест связан, в частности, с тем, что компания прекратила свою работу и не имеет возможности возобновить деятельность. В то же время подавляющее большинство предприятий, сохранивших коммерческую деятельность с начала войны, осуществляет точечный поиск персонала взамен тех, кто уволился или временно прекратил сотрудничество в результате мобилизации или переезда. Релокация предприятий в условно безопасные регионы Украины усилила структурные региональные изменения рынка труда.

В каких регионах больше всего работы

Больше всего предложений работы в июле открыто в Киеве. Столица удерживает статус безусловного лидера в рейтинге городов и регионов с наибольшим количеством вакансий. При том, что зарплаты в столичных компаниях в среднем выше, чем в других регионах страны, конкуренция на рабочие места не слишком высока. В среднем в Киеве не больше 5 кандидатов на открытую вакансию. Доля открытых вакансий в столице составляет 34% всех актуальных в стране в июле.

Львов и область, ставшие новым домом для многих предприятий после релокации, концентрируют в себе в июле 13% открытых предложений работы . Для сравнения, перед войной этот регион не входил в Топ-5 по количеству вакансий, в январе и первой половине февраля вакансии Львовской области составляли всего 4,3% от всех в Украине.

Днепропетровский регион – третий по числу актуальных предложений в июле. Вакансии в Днепре и области составляют 8,3% всех открытых предложений работы в Украине в середине лета. До войны этот показатель составлял 11%.

Кроме вышеупомянутых регионов, больше всего работы в июле предлагают работодатели в Ивано-Франковской области (4,4% всех актуальных в стране) и в Одесской области (3,7% от всех открытых вакансий в стране).

Где труднее найти работу

Меньше всего открытых предложений работы в июле, кроме временно оккупированных областей Украины, в Запорожье и Николаевской области . Вакансии этих регионов составляют всего 1% и 1,2% от всех актуальных предложений по всей Украине. В этих регионах высок уровень конкуренции на одно рабочее место. В среднем – 11 кандидатов на открытую вакансию.

Сложно найти работу в Кировоградской области, на Харьковщине, в Черновицкой и Ровенской областях. При этом следует отметить, что до войны Харьков и область занимали не ниже третьей строчки в рейтинге регионов с наибольшим количеством вакансий.

Кому легче всего найти работу

Традиционно востребованными остаются специалисты в сфере ритейл (продавцы, кассиры, администраторы торговых залов) и менеджеры по продажам . Доля вакансий для этих специалистов на сайте grc.ua в июле составляет 26,4% и с апреля количество предложений работы для них стабильно увеличивается.

Значительно увеличилось количество вакансий для студентов и специалистов, только начинающих свой карьерный путь. Компании в желании оптимизировать зарплатный фонд готовы брать на работу недорогих специалистов без опыта и самостоятельно учить их необходимым в работе навыкам и знаниям.

Вакансии для студентов в июле вытеснили из традиционного второго места ІТ-сферу. Снижение доли вакансий для ИТ-шников продолжается с мая. За последний месяц количество предложений в сфере ИТ, интернет, телеком в натуральном выражении не изменилось. Однако на фоне положительной динамики количества вакансий в других отраслях доля вакансий для ИТ-специалистов уменьшилась. Так, в конце весны предложения для ИТ-специалистов составляли 13,5% всех актуальных, в июне – 12,2%, в июле 10%.

В десятку профессиональных сфер, где больше всего предложений работы в июле, входят транспорт и логистика (6,7% всех актуальных вакансий), бухгалтерия и управленческий учет (5,2%), рабочий персонал (4,8%), производство и сельское хозяйство (4,6%), маркетинг, реклама и PR (4,3%), административный персонал (3,4%), а также банки, инвестиции и лизинг (3,1%). Среди всех профессиональных сфер-лидеров по количеству вакансий наибольшая динамика предложений работы для бухгалтеров и специалистов по управленческому учету. С апреля количество вакансий для этих специалистов постоянно растет, а процентная доля вакансий в общей структуре предложений работы почти достигла довоенного уровня.

Для кого работы меньше всего

Профессии, в которых сложнее всего найти работу, остаются неизменными с начала войны. Меньше всего вакансий в государственной службе, в страховании, в автомобильном бизнесе, в сфере добычи сырья. С низким количеством предложений работы сталкиваются также юристы, педагоги, домашний персонал, работники спортивных клубов и фитнес-тренеры, специалисты сферы инсталляции и сервиса, а также сферы закупок .

Данные были получены в результате анализа базы резюме и вакансий кадрового портала grc.ua в июле 2022 года.

Фото: ua.depositphotos.com