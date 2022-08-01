Позаду 5 місяців війни. Що з ринком праці?

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Пошук роботи чи підробітку – важливе питання для багатьох українців, хто втратив роботу чи отримує неповну зарплату через війну. Ринок праці оживає повільними темпами. Не зважаючи на те, що вакансій на кадровому порталі grc.ua у 5 разів більше, ніж у березні, їх кількість досі залишається нижчою, порівнюючи з довоєнним часом.

Показники активності пошукачів б’ють рекорди. За місяць на сайті grc.ua зареєструвалось +10 730 нових пошукачів. Зросла й активність кандидатів, у липні зафіксувалося майже 600 тис. сеансів пошуку роботи, більше 41 тис. відгуків на вакансії. У той же час зі збільшенням попиту на роботу зростає й конкуренція серед кандидатів на відкриті вакансії. Роботодавці, маючи більший вибір претендентів на робочі місця, стають більш вимогливими до кандидатів. Отже, процес працевлаштування ускладнюється та збільшується термін пошуку роботи.

В різних регіонах України відновлення ринку праці відбувається різними темпами. В областях, які найбільше страждають від воєнної агресії рф, знайти роботу вкрай важко. Такий дефіцит робочих місць пов’язаний, зокрема, з тим, що компанії припинили свою роботу та не мають можливості відновити діяльність. Водночас переважна більшість підприємств, які зберегли комерційну діяльність від початку війни, здійснює точковий пошук персоналу на заміну тим, хто звільнився чи тимчасово припинив співпрацю внаслідок мобілізації чи переїзду. Релокація підприємств в умовно безпечні регіони України ще більше посилила структурні регіональні зміни ринку праці.

В яких регіонах найбільше роботи

Найбільше пропозицій роботи у липні відкрито у Києві. Столиця утримує статус безумовного лідера у рейтингу міст та регіонів з найбільшою кількістю вакансій. При тому, що зарплати у столичних компаніях в середньому вищі, ніж у інших регіонах країни, конкуренція на робочі місця не надто висока. В середньому у Києві не більше 5 кандидатів на відкриту вакансію. Частка відкритих вакансій у столиці складає 34% від усіх актуальних в країні у липні.

Львів та область, які стали новою домівкою для багатьох підприємств після релокації, концентрують в собі у липні 13% відкритих пропозицій роботи. Для порівняння, перед війною цей регіон не входив у Топ-5 за кількістю вакансій, у січні та у першій половині лютого вакансії Львівської області становили всього лише 4,3% від усіх в Україні.

Дніпропетровський регіон – третій за кількістю актуальних пропозицій у липні. Вакансії у Дніпрі та області складають 8,3% від усіх відкритих пропозицій роботи в Україні в середині літа. До війни цей показник складав 11%.

Окрім вищезгаданих регіонів, найбільше роботи у липні пропонують роботодавці у Івано-Франківській області (4,4% від усіх актуальних в країні) та у Одеській області (3,7% від усіх відкритих вакансій в країні).

Де складніше знайти роботу

Найменше відкритих пропозицій роботи у липні, окрім тимчасово окупованих областей України, на Запоріжжі та Миколаївщині. Вакансії цих регіонів складають всього лише 1% та 1,2% від усіх актуальних пропозицій у всій Україні. У цих регіонах високий рівень конкуренції на одне робоче місце. В середньому – 11 кандидатів на відкриту вакансію.

Складно також знайти роботу у Кіровоградській області, на Харківщині, в Чернівецькій та Рівненській областях. При цьому варто зазначити, що до війни Харків та область займали не нижче третьої сходинки у рейтингу регіонів з найбільшою кількістю вакансій.

Кому найлегше знайти роботу

Традиційно затребуваними залишаються спеціалісти сфери ритейл (продавці, касири, адміністратори торгових залів) та менеджери з продажу. Частка вакансій для цих фахівців на сайті grc.ua у липні складає 26,4%, і з квітня кількість пропозицій роботи для них стабільно збільшується.

Значно збільшилася кількість вакансій для студентів та спеціалістів, які лише починають свій кар’єрний шлях. Компанії у бажанні оптимізувати зарплатний фонд готові брати на роботу недорогих фахівців без досвіду та самостійно навчати їх необхідним у роботі навичкам та знанням.

Вакансії для студентів у липні витіснили з традиційного другого місця ІТ-сферу. Зниження частки вакансій для ІТ-шників триває з травня. За останній місяць кількість пропозицій в сфері ІТ, інтернет, телеком у натуральному вираженні не змінилася. Проте на фоні позитивної динаміки кількості вакансій в інших галузях, частка вакансій для ІТ-фахівців зменшилася. Так, наприкінці весни пропозиції для ІТ-спеціалістів складали 13,5% від усіх актуальних, у червні – 12,2%, у липні 10%.

До десятки професійних сфер, де найбільше пропозицій роботи у липні, входять транспорт та логістика (6,7% від усіх актуальних вакансій), бухгалтерія та управлінський облік (5,2%), робітничий персонал (4,8%), виробництво та сільське господарство (4,6%), маркетинг, реклама та PR (4,3%), адміністративний персонал (3,4%), а також банки, інвестиції та лізинг (3,1%). Серед усіх професійних сфер-лідерів за кількістю вакансій найбільша динаміка чисельності пропозицій роботи для бухгалтерів та спеціалістів з управлінського обліку. З квітня кількість вакансій для цих фахівців постійно зростає, а відсоткова частка вакансій у загальній структурі пропозицій роботи майже досягла довоєнного рівня.

Для кого роботи найменше

Професії, в яких найскладніше знайти роботу, залишаються незмінними від початку війни. Найменше вакансій у державній службі, у страхуванні, в автомобільному бізнесі, у сфері видобутку сировини. З низькою кількістю пропозицій роботи стикаються також юристи, освітяни, домашній персонал, працівники спортивних клубів та фітнес-тренери, спеціалісти сфери інсталяція та сервіс, а також сфери закупівель.

Дані були отримані в результаті аналізу бази вакансій і резюме кадрового порталу grc.ua у липні 2022 року.

Фото: ua.depositphotos.com