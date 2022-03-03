Сколько стоят доллар и евро на "черном" рынке: как западные области толкают курс вверх

Когда страна оказывается в трудной ситуации, традиционно активизируется "черный" рынок валют. Так было во время каждого финансового кризиса, а теперь и подавно, ведь Украина защищается от военной агрессии РФ. Ожидаемо, самый высокий курс доллара установился именно в западных регионах, где иностранная валюта пользуется повышенным спросом, поскольку именно там наши граждане пересекают границу, спасаясь от войны.

Многие не имели времени подготовиться к отъезду, поэтому пытаются купить наличную валюту уже в приграничных районах. Напомним, что с 24 февраля НБУ временно запретил продажу валюты населению в обменниках и кассах банков.

К началу второй недели войны доллар на "черном" рынке в Украине подорожал в среднем до 33-39 грн/$. Подчеркнем, что для государства в условиях военного положения это ожидаемый и не катастрофический результат. При этом, по данным источников Delo.ua, средний курс наличного доллара у менял по всей Украине до войны составлял 30-31 грн/$, а евро – 33,5-35 грн/€.

В обменниках на 3 марта, четверг, курс доллара составляет 37-42 грн/$, тогда как официальный установлен Нацбанком на уровне 29,25 грн/$. Средний курс евро на "черном" рынке уже достиг 38-42 грн/€ (в обменниках – 41-46 грн/€, а официальный курс НБУ – 33,17 грн/€).

Примечательно, что курс продажи валюты по регионам заметно отличается. К примеру, по некоторым городам картина в среду утром выглядела следующим образом:

Львов – 38-39,5 грн/$;

Харьков – 30,5-35 грн/$;

Киев – 28-32,5 грн/$;

Одесса – 30-36,5 грн/$.

Самый дорогой доллар в западных регионах, где иностранная валюта необходима тем, кто пытается уехать из страны. Такая же ситуация сложилась на черном рынке и по евро:

Львов – 41-42 грн/€;

Харьков – 38,42,5 грн/€;

Киев – 38-42,5 грн/€;

Одесса – 37-45 грн/€.

Отметим, что украинцам разрешено без ограничений снимать наличную иностранную валюту со счетов предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) правительства и отдельных разрешений регулятора. Однако в других случаях продавать валюту населению Национальный банк строго-настрого запретил.

"Сегодня у нас проблем с объемом гривны, доллара и евро нет. Люди могут без проблем продать иностранную валюту. Гривни хватит всем. И на случай, если Нацбанк разрешит продажу людям иностранной валюты, ее у нас хватит на всех", – убеждают нас в двух обменных пунктах в районе Отрадный в Киеве.

Валютчики подпитывают долларом и евро

На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой именно участники "черного" валютного рынка удовлетворяют спрос, поставляя валюту.

Делается это следующим образом: валютчики, у которых заканчиваются запасы доллара и евро, едут за границу, где запасаются иностранной валютой и привозят ее в страну. Впрочем, это могут позволить себе в основном участники рынка, проживающие в приграничных регионах. Но это помогает удовлетворить спрос на доллар и евро на "черном" рынке.

А между тем в РФ рассчитываются за преступления

У жителей страны-агрессора ситуация гораздо хуже. Скупая евро и доллар, россияне пытаются спасти свои сбережения. Российский центробанк на среду установил официальный курс доллара на уровне 103,24 руб./$ (+12,5% в день).

На 4 марта ЦБ РФ установил официальный курс на уровне 111,75 руб./$. То есть поднял его еще на 8%. С евро такая же катастрофа: если 3 марта официальный курс составлял 114,55 руб./€, то на 4 марта – 124,01 руб./€ (рост на 8%). В среду же, 4 марта, на Мосбирже курс достиг 117 руб/$ и 130 руб/€ – историческое "дно" для российской национальной валюты.

Рост спроса на евро и доллар, конечно же, отрицательно отражается и на наличном рынке, где по состоянию на среду курс в московских обменниках составляет иногда уже 195-200 руб./$ и 210-220 руб./€. На "черном" рынке – около 185-190 руб./$ и 190-200 руб./€.

По крайней мере, именно такие цифры нам озвучивают жители Москвы. Говоря иначе, на "черном" рынке Москвы курс валют вдвое больше официального. Местные жители выстраиваются в длиннющие очереди, так как боятся, что из-за санкций скоро останутся ни с чем.