Обналичить деньги с карты теперь можно в любой торговой сети, — Третьякова

Каждый сетевой магазин теперь можно использовать как банкомат, получая наличность суммой до 6 000 грн. Об этом сообщила Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"После начала вероломного вторжения банкам стало трудно осуществлять инкассацию наличных в торговых сетях и наполнять кэшем банкоматы. Тысячи инкассаторов ушли защищать Украину", — отметила Третьякова.

Но теперь можно в любой крупной торговой сети, как продовольственной, так и АЗС, получить с карты наличные в сумме до 6 000 гривен, они одновременно будут списаны с карточного счета.

Если надо снять больше, то необходимо просто повторить эту операцию.

"С одной стороны сети магазинов не нуждаются в инкассации наличности вырученной от продажи товаров и отдают наличку гражданам. С другой стороны, гражданам не надо искать банкоматы, которые все труднее и труднее наполнять кэшем", — отметила Третьякова.

Ранее ПриватБанк запустил программу по снятию наличных в кассах магазинов и супермаркетов. Для того чтобы снять деньги с карты, нужно сделать покупку в магазине, а во время оплаты товара сообщить кассиру о желании снять наличные.

Национальный банк 1 марта также принял решение запретить использование российских и белорусских банковских карт на территории Украины.