Деньги за билеты на отмененные поезда можно вернуть в течение двух месяцев или после стабилизации ситуации

Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты на отмененные поезда в течение двух месяцев или тогда, когда ситуация в стране стабилизируется. Об этом сообщает телеграмм-канал “Укрзализныци”.

"Все пассажиры, которые хотят вернуть билеты на поезд, отмененный в связи с военными действиями, могут сделать это в претенциозном порядке в течение двух месяцев с момента отправки или когда ситуация в стране стабилизируется", — сказано в сообщении.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

После этого "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда сообщением Львов – Госграница (Медика) – Львов. Они будут курсировать каждый день до отмены.