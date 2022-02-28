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Категорія
Транспорт
Дата публікації

Гроші за квитки на скасовані поїзди можна повернути протягом двох місяців або після стабілізації ситуації

Гроші за квитки на скасовані поїзди можна повернути протягом двох місяців або після стабілізації ситуації

Пасажири зможуть повернути гроші за квитки на скасовані потяги протягом двох місяців або тоді, коли ситуація у країні стабілізується. Про це повідомляє телеграм-канал "Укрзалізниці".

"Всі пасажири, які хочуть повернути квитки на потяг, скасований у зв'язку з військовими діями, можуть зробити це у претензійному порядку протягом двох місяців з моменту відправлення, або коли ситуація в країні стабілізується", — йдеться у повідомленні.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.

Після цього "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги сполученням Львів – Держкордон (Медика) – Львів. Вони курсуватимуть щодня до скасування.

Автор:
Степан Крьока