Перевести в готівку гроші з картки тепер можна в будь-якій торговій мережі, — Третьякова

Кожен мережевий магазин тепер можна використовувати як банкомат, отримуючи готівку до 6 000 грн. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

"Після початку віроломного вторгнення банкам стало важко здійснювати інкасацію готівки у торгових мережах і наповнювати кешем банкомати. Тисячі інкасаторів пішли захищати Україну", - зазначила Третьякова.

Але тепер можна в будь-якій великій торговій мережі, як продовольчій, так і АЗС, отримати з готівки в сумі до 6 000 гривень, вони одночасно будуть списані з карткового рахунку.

Якщо треба зняти більше, необхідно просто повторити цю операцію.

"З одного боку мережі магазинів не потребують інкасації готівки вирученої від продажу товарів та віддають готівку громадянам. З іншого боку, громадянам не треба шукати банкомати, які все важче і важче наповнювати кешем", - зазначила Третьякова.

Раніше ПриватБанк запустив програму зі зняття готівки в касах магазинів та супермаркетів. Для того, щоб зняти гроші з картки, потрібно зробити покупку в магазині, а під час оплати товару повідомити касира про бажання зняти готівку.

Національний банк 1 березня також ухвалив рішення заборонити використання російських та білоруських банківських карток на території України.