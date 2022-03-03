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Перевести в готівку гроші з картки тепер можна в будь-якій торговій мережі, — Третьякова
Кожен мережевий магазин тепер можна використовувати як банкомат, отримуючи готівку до 6 000 грн. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
"Після початку віроломного вторгнення банкам стало важко здійснювати інкасацію готівки у торгових мережах і наповнювати кешем банкомати. Тисячі інкасаторів пішли захищати Україну", - зазначила Третьякова.
Але тепер можна в будь-якій великій торговій мережі, як продовольчій, так і АЗС, отримати з готівки в сумі до 6 000 гривень, вони одночасно будуть списані з карткового рахунку.
Якщо треба зняти більше, необхідно просто повторити цю операцію.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"З одного боку мережі магазинів не потребують інкасації готівки вирученої від продажу товарів та віддають готівку громадянам. З іншого боку, громадянам не треба шукати банкомати, які все важче і важче наповнювати кешем", - зазначила Третьякова.
Раніше ПриватБанк запустив програму зі зняття готівки в касах магазинів та супермаркетів. Для того, щоб зняти гроші з картки, потрібно зробити покупку в магазині, а під час оплати товару повідомити касира про бажання зняти готівку.
Національний банк 1 березня також ухвалив рішення заборонити використання російських та білоруських банківських карток на території України.