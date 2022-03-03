Скільки коштує долар і євро на “чорному” ринку: як західні області штовхають курс вгору

Коли країна опиняється у скруті традиційно активізується “чорний” ринок валют. Так було під час кожної фінансової криза, а зараз і поготів, адже Україна борониться від військової агресії РФ. Очікувано, найдорожче долар коштує саме у західних регіонах, де іноземна валюта користується підвищеним попитом, оскільки саме там наші громадяни перетинають кордон, рятуючи себе від війни.

Багато хто не мав часу підготуватися до від'їзду, тож намагається купити готівкову валюту вже у прикордонних районах. Нагадаємо, що з 24 лютого НБУ тимчасово заборонив продаж валюти населенню у обмінника та касах банків.

До початку другого тижня війни долар на “чорному” ринку в Україні подорожчав в середньому до 33-39 грн/$. Підкреслимо, для держави в умовах воєнного стану це очікуваний і не катастрофічний результат. При цьому за даними джерел Delo.ua середній курс готівкового долара у мінял по всій Україні до війни складав 30-31 грн/$, а євро – 33,5-35 грн/€.

В обмінниках станом на 3 березня, середу, курс долара складає 37-42 грн/$, тобі як офіційний встановлено Нацбанком на рівні 29,25 грн/$. Середній курс євро на “чорному” ринку вже досяг 38-42 грн/€ (в обмінниках – 41-46 грн/€, а офіційний курс НБУ – 33,17 грн/€). І курс на “чорному” ринку тільки зростає.

Примітно, що курс продажу валюти по регіонах помітно відрізняється. Наприклад, по деяких містах картина в середу зранку виглядала наступним чином:

Львів – 38-39,5 грн/$;

Харків – 30,5-35 грн/$;

Київ – 28-32,5 грн/$;

Одеса – 30-36,5 грн/$.

Як можна побачити, найдорожче долар коштує саме у західних регіонах, де іноземна валюта необхідна тим, хто намагається виїхати з країни. Така ж ситуація склалася на чорному ринку і з євро:

Львів – 41-42 грн/€;

Харків – 38,42,5 грн/€;

Київ – 38-42,5 грн/€;

Одеса – 37-45 грн/€.

Паралельно українцям дозволено без обмежень знімати готівкову іноземну валюту з рахунків підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) уряду та на підставі окремих дозволів регулятора. Проте в інших випадках продавати валюту населенню Національний банк строго заборонив.

"Сьогодні у нас проблем з об’ємом гривні, долара і євро немає. Люди можуть без проблем продати іноземну валюту. Гривні вистачить усім. І на випадок, якщо Нацбанк дозволить продаж людям іноземної валюти, її у нас вистачить на всіх", – переконують нас у двох обмінних пунктах на районі Відрадний у Києві.

Валютники підживлюють доларом та євро прикордонні регіони

На сьогоднішній день склалась ситуація, за якої саме учасники “чорного” валютного ринку задовольняють попит, постачаючи валюту.

Робиться це наступним чином: валютники, у яких закінчуються запаси долара і євро, їдуть за кордон, де запасаються іноземною валютою наново. Втім, звичайно, таке собі можуть дозволити лише учасники ринку, котрі проживають у прикордонних регіонах. Але це дозволяє задовольнити попит на долара і євро на "чорному" ринку.

А тим часом у РФ розраховуються за злочини

У мешканців країни-агресора ситуація набагато гірша. Скуповуючи євро і долар, росіяни намагаються врятувати свої збереження. Російський центробанк на середу встановив офіційний курс долара на рівні 103,24 руб/$ (+12,5% за день).

На 4 березня ЦБ РФ встановив офіційний курс на рівні 111,75 руб/$. Тобто, підняв його ще на 8%. З євро така ж катастрофа: якщо 3 березня офіційний курс склав 114,55 руб/€, то на 4 березня – 124,01 руб/€ (зростання на 8%). У середу ж, 3 березня, на Мосбіржі курс досяг 117 руб/$ і 130 руб/€ – історичне "дно" для російської національної валюти.

Втім, зростання попиту на євро і долар, звичайно ж, негативно відображається і на готівковому ринку, де станом на середу курс у московських обмінниках складає подеколи вже 195-200 руб/$ і 210-220 руб/€. На чорному ринку – близько 185-190 руб/$ і 190-200 руб/€.

Принаймні, саме такі цифри нам озвучують мешканці Москви. Кажучи інакше, на "чорному" ринку Москви курс валют вдвічі більший за офіційний. Місцеві мешканці вишикуються у довжелезні черги, адже бояться, що через санкції скоро залишаться ні з чим.