США грозит дефолт уже в июне

У правительства США могут возникнуть проблемы с оплатой счетов, и страна может войти в дефолт уже 1 июня. Это случится, если Конгресс к тому времени не повысит предел долга или не приостановит его действие. Об этом, цитируя министра финансов США Джанет Йеллен, сообщило издание The Wall Street Journal.

В понедельник глава министерства финансов в письме призвала Конгресс как можно быстрее поднять лимит, который сейчас установлен на уровне $31,4 трлн.

"После пересмотра недавних федеральных налоговых поступлений мы пришли к выводу, что не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства до начала июня и, возможно, до 1 июня", – пояснили в ведомстве.

Заявление министра появилось, ведь законодатели-республиканцы и администрация Байдена не имеют компромиссного решения относительно верхнего предела долга.

В связи с этим министерство финансов решило приостановить выпуск ценных бумаг серии для органов власти в штат и местные органы власти.

Впервые министр финансов США предупредила о возможных проблемах конгресса в январе.

Ранее Еллен объясняла, что если Конгресс не увеличит лимит долга, это приведет к серьезным трудностям для американских семей, повредит глобальной лидерской позиции и нанесет ущерб бизнесу и доверию потребителей, увеличит расходы на краткосрочные займы для налогоплательщиков.

После обращения Еллен президент США Джо Байден пригласил ведущих республиканцев и демократов на Капитолийском холме встретиться на следующей неделе, чтобы обсудить повышение лимита заимствований страны.

Как ранее писали журналисты, банкротство Silicon Valley Bank (SVB) в США может иметь отрицательные последствия для технологической индустрии по всему миру.