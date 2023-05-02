США загрожує дефолт вже в червні

В уряду США можуть виникнути проблеми з оплатою рахунків і країна може увійти в дефолт вже 1 червня. Це трапиться, якщо Конгрес до того часу не підвищить ліміт боргу або не призупинить його дію. Про це, цитуючи міністра фінансів США Джанет Єллен, повідомило видання The Wall Street Journal.

В понеділок очільниця міністерства фінансів в листі закликала Конгрес якнайшвидше підняти ліміт, який зараз встановлений на рівні $31,4 трлн.

“Після перегляду нещодавніх федеральних податкових надходжень ми дійшли висновку, що не зможемо продовжувати виконувати всі зобов’язання уряду до початку червня і, можливо, до 1 червня”, - пояснили у відомстві.

Заява міністра з’явилася, адже законодавці-республіканці і адміністрація Байдена не мають компромісного рішення щодо верхньої межі боргу.

У зв'язку з цим міністерство фінансів вирішило призупинити випуск цінних паперів серії для органів влади до штату та місцевих органів влади.

Вперше міністр фінансів США попередила про можливі проблеми Конгрес в січні.

Раніше Єллен пояснювала, що, якщо Конгрес не збільшить ліміт боргу, це призведе до серйозних труднощів для американських сімей, зашкодить глобальній лідерській позиції і нанесе шкоду бізнесу і довірі споживачів, збільшить витрати на короткострокові позики для платників податків.

Після звернення Єллен, президент США Джо Байден у запросив провідних республіканців і демократів на Капітолійському пагорбі зустрітися наступного тижня, щоб обговорити підвищення ліміту запозичень країни.

Як раніше писали журналісти, банкрутство Silicon Valley Bank (SVB) у США може мати негативні наслідки для технологічної індустрії по всьому світу.