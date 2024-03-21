В Украине провели первое собрание акционеров в электронном формате

В Украине успешно провели первое собрание акционеров в электронном формате через авторизованную Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) электронную систему. Этот процесс полностью сопровождал Центральный депозитарий.

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Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Отмечается, что встреча была проведена 20 марта 2024 года одной из компаний группы МХП ("Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка). Это собрание стало первым проведенным в истории Украины электронным собранием акционеров.

Согласно повестке дня акционеры голосовали за решение о предоставлении согласия на совершение предприятием крупных сделок.

Руководитель отдела корпоративного управления МХП Марта Подзизей подчеркнула значение этого нововведения для компании и всего бизнес-сообщества. По ее словам, электронное собрание акционеров открывает новые горизонты для эффективного управления и обеспечивает открытость при принятии стратегических решений.

"Это еще один шаг в нашем стремительном развитии, а также подтверждение обязательства по инновационному подходу в корпоративном управлении. Мы гордимся тем, что можем быть первыми во внедрении таких передовых технологий, способствующих эффективности и прозрачности нашей деятельности", - отметила она.

Как отметил глава НКЦБФР Руслан Магомедов, отныне акционеры могут активно участвовать в важных решениях, пользуясь передовыми современными технологиями электронного голосования. Внедрение электронного голосования в Украине – это важный, технологический шаг вперед и уверенное движение стандартов корпоративного управления как к европейским, так и мировым.

"Этот механизм проведения собрания понятен иностранным инвесторам, что может сделать нашу экономику более привлекательной для привлечения средств", – добавил он.

Как проходит собрание акционеров в электронном формате

Член НКЦБФР Максим Либанов рассказал "Экономической правде", как именно проходит общее собрание акционеров в электронном формате.

По его словам, в отличие от дистанционной формы, электронный формат предусматривает проведение общего собрания фактически день в день.

Сначала акционер авторизируется в разработанной НДУ (Национальный депозитарий Украины) электронной системе "Велетень". В формате, похожем на заполнение декларации госслужащими, он отдает свои голоса за те или иные решения и отправляет сформированный документ в НДУ. Последний в течение одного дня формирует протокол общего собрания.

"Это более быстрый, более технологичный и более защищенный формат проведения общего собрания, чем дистанционный. Исключается любой человеческий фактор, который только замедлял этот процесс, ведь он требовал ручного подсчета голосов. Теперь все делает электронная система", - объяснил Либанов.

Электронный формат проведения общего собрания, как и дистанционный, не бесплатный – что за одну, за другую услугу эмитентам придется оплатить примерно 10 тыс. грн.

Воспользоваться услугой могут любые акционерные общества, кроме корпоративных инвестиционных фондов, а также общества с ограниченной ответственностью, переведшие учет своих долей в НДУ.

Фото: ua.depositphotos.com