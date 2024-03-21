В Україні провели перші збори акціонерів у електронному форматі

В Україні успішно провели перші збори акціонерів у електронному форматі через авторизовану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) електронну систему. Цей процес повністю супроводжував Центральний депозитарій.

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Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Зазначається, що зустріч була проведена 20 березня 2024 року однією з компаній групи МХП ("Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка). Ці збори стали першими проведеними в історії України електронними зборами акціонерів.

Відповідно до порядку денного акціонери голосували за рішення про надання згоди на вчинення підприємством значних правочинів.

Керівник відділу корпоративного управління МХП Марта Подзізей підкреслила значення цього нововведення для компанії та всього бізнес-співтовариства. За її словами, електронні збори акціонерів відкривають нові горизонти для ефективного управління та забезпечують відкритість під час прийняття стратегічних рішень.

"Це ще один крок у нашому стрімкому розвитку, а також підтвердження зобов’язання до інноваційного підходу у корпоративному управлінні. Ми пишаємося тим, що можемо бути першими у впровадженні таких передових технологій, що сприяють ефективності та прозорості нашої діяльності", – зауважила вона.

Як зазначив голова НКЦПФР Руслан Магомедов, відтепер акціонери можуть брати активну участь у важливих рішеннях, користуючись передовими сучасними технологіями електронного голосування. Впровадження електронного голосування в Україні – це важливий, технологічний крок вперед та впевнений рух стандартів корпоративного управління як до європейських, так і до світових.

"Цей механізм проведення зборів зрозумілий іноземним інвесторам, що може зробити нашу економіку привабливішою для залучення коштів", – додав він.

Як проходять збори акціонерів у електронному форматі

Член НКЦПФР Максим Лібанов розповів "Економічній правді", як саме відбуваються загальні збори акціонерів у електронному форматі.

За його словами, на відміну від дистанційної форми, електронний формат передбачає проведення загальних зборів фактично день в день.

Спочатку акціонер авторизується в розробленій НДУ (Національний депозитарій України) електронній системі "Велетень". У форматі, який схожий на заповнення декларації держслужбовцями, він віддає свої голоси за ті чи інші рішення та відправляє сформований документ до НДУ. Останній впродовж одного дня формує протокол загальних зборів.

"Це швидший, технологічніший і більш захищений формат проведення загальних зборів, ніж дистанційний. Виключається будь-який людський фактор, який лише уповільнював цей процес, адже потребував ручного підрахунку голосів. Тепер все робить електронна система", – пояснив Лібанов.

Електронний формат проведення загальних зборів, як і дистанційний, не безкоштовний – що за одну, що за другу послугу емітентам доведеться сплатити приблизно 10 тис грн.

Скористатись послугою можуть будь-які акціонерні товариства, окрім корпоративних інвестиційних фондів, а також товариства з обмеженою відповідальністю, які перевели облік своїх часток до НДУ.

Фото: ua.depositphotos.com