Худший торговый баланс за десятилетие: при чем здесь Китай и почтовый импорт?

За 8 месяцев 2025 года торговый баланс Украины составил минус $34,3 млрд, в то время как за аналогичный период 2024 года он составлял $24 млрд. За этот период импорт вырос на 13,3%, а экспорт уменьшился на 5,9%. В целом в 2024 году Украина зафиксировала дефицит внешней торговли товарами на уровне $33,8 млрд: объем экспорта товаров составил около $41,7 млрд, тогда как импорт около $70,8 млрд. Такие цифры свидетельствуют о системной проблеме — Украина импортирует гораздо больше, чем экспортирует. И эта разница только растет.

Что именно импортируется и из каких стран

Одной из ключевых причин глубокого дефицита является стремительный рост импорта из Китая. В 2024 году объемы импорта Украины из Китая составляли примерно $14,37 млрд, из общего объема импорта страны в 2024 году $70,8 млрд. Доля китайского импорта — более 20% импортного портфеля.

Китай стал одним из главных поставщиков электроники, компьютерной техники, телекоммуникационного оборудования, комплектующих, а также бытовых товаров, одежды, обуви и аксессуаров. Значительная часть этих товаров производится в Украине, в частности, бытовая техника, одежда, аксессуары и т.д.

Одним из ключевых факторов роста импорта из Китая является то, что китайское правительство системно поддерживает своих производителей через скрытые субсидии, льготные кредиты государственных банков и контролируемые цены на энергоносители. Это позволяет китайским компаниям удерживать искусственно заниженные цены на продукцию, фактически демпингуя на мировых рынках. Предприятия, стратегически важные для экспорта — от производителей электроники до производителей стальной продукции и автозапчастей — получают прямую или косвенную помощь от правительства.

Коммунистическая партия Китая таким образом не только поддерживает занятость в стране, но и активно захватывает внешние рынки, вытесняя конкурентов с локальных рынков экспансии, в частности, как это происходит с украинскими производителями. По оценкам экспертов, демпинговые цены на китайские товары в отдельных категориях занижены на 20-40%, что создает неравные условия для торговли и увеличивает зависимость Украины от импорта из Китая. К этому прилагается еще и освобождение от каких-либо налоговых и таможенных платежей и сборов импорта в Украину низкоценных товаров в почтовых отправлениях, о чем подробнее пойдет речь.

Почтовые импортные схемы: как маркетплейсы обходят налоги

Одним из наиболее заметных каналов безналогового импорта стали международные почтовые и экспресс-отправления — миллионы небольших посылок, которыми массово завозят товары с маркетплейсов. Текущее законодательство Украины позволяет ввозить товары стоимостью до 150 евро без уплаты НДС, и эта норма, созданная когда-то для снятия чрезмерной административной нагрузки с обычных частных потребителей, превратилась сегодня в инструмент массового уклонения от налогообложения крупными компаниями. Ее активно используют иностранные маркетплейсы, массово ввозя коммерческие товары в обход стандартных процедур импорта.

Если еще несколько лет назад большинство таких отправлений осуществлялось между физическими лицами, то сейчас это преимущественно коммерческие поставки с китайских онлайн-гигантов типа Temu или AliExpress. По данным Минфина, в 2024 году в Украину ввезено более 76 млн посылок на сумму свыше 180 млрд грн, и 82% из них — именно с китайских платформ.

В первом полугодии 2025 года объемы безналогового импорта составили 44,6 млрд грн, что привело к недопоступлениям в государственный бюджет около 18 млрд грн НДС. Если тенденция сохранится, то в 2026 году сумма недопоступлений превысит 27 млрд грн.

Лидеры этого сегмента — Temu (13,5 млрд грн за полугодие) и AliExpress (4,4 млрд грн). Объемы заказов через Temu только за год выросли в восемь раз. Чаще всего украинцы покупают одежду, обувь, бытовые товары, косметику и электронику — именно те позиции, которые массово производятся в Украине. Таким образом, не только государство теряет налоги, но и имеем негативное влияние на украинских производителей.

Последствия для экономики Украины

Утрата конкурентоспособности. Массовый ввоз товаров, которые могли бы производиться в Украине или замещаться, подрывает потенциал отечественной промышленности — от легкой промышленности до бытовой техники.

Структурное неравновесие. Экспорт Украины продолжает быть сырьево-аграрно ориентированным — зерно, растительное масло, руда. В то же время импорт остается технологически и потребительски насыщенным. Страна продает преимущественно сырье и покупает готовую продукцию.

Риски для потребителей. Значительная часть импорта попадает в страну через почтовые посылки, эти товары не подлежат проверке контролирующих органов. Поэтому возникают вопросы безопасности этих товаров для потребителей.

Как страны мира решили проблему необлагаемого налогом импорта

Проблема неконтролируемого импорта дешевых товаров через почтовые каналы не уникальна для Украины.

Европейский Союз еще в 2021 году отменил льготу для посылок дешевле 22 евро и внедрил систему IOSS (Import One Stop Shop). Благодаря ей иностранные платформы регистрируются для уплаты НДС в ЕС и перечисляют налоги централизованно. Это сохранило доходы бюджетов и не создало дополнительную бюрократию для покупателей.

США долгое время имели один из самых высоких в мире лимитов беспошлинного импорта — 800 долларов США. С 2018 по 2024 год количество посылок в льготном режиме возросло в 10 раз — со 139 млн шт до более 1,3 млрд шт в год. В 2025 году американское правительство полностью отменило правило de-minimis, ввиду массового наплыва дешевых китайских товаров от Temu и Shein, которые разрушали локальную промышленность и создавали риски контрафакта и наркотрафика.

Европейский путь для Украины

Украина также стремится перейти на европейскую модель OSS, предусматривающую налогообложение международных платформ.

Это означает, что Temu, AliExpress, Shein и другие маркетплейсы должны будут взимать НДС в момент продажи, как это делается в ЕС, и затем перечислять налог в бюджет страны. Для потребителя процедура не усложнится — отправления будут приходить по-прежнему, но налоги больше не будут обходить бюджет, безналоговые товары не будут искажать конкуренцию.

По оценкам экспертов, с 2026 года такая реформа может обеспечить дополнительные 25–27 млрд грн ежегодных поступлений, выровнять условия для украинских производителей и сократить теневой сегмент электронной торговли.

Больше чем налоги

Реформа почтового импорта — это не только бюджет. Она касается также потребительской безопасности и цифрового суверенитета.

Сегодня в Украине фактически отсутствуют аналоги европейских механизмов контроля, таких как Digital Services Act или General Product Safety Regulation. Это означает, что международные маркетплейсы не несут ответственность за качество товаров, нарушение авторских прав или незаконное использование персональных данных.

Выравнивание правил торговли, гармонизация с европейскими стандартами и введение "единого окна" для администрирования почтовых отправлений — это логический этап в направлении вступления Украины в ЕС.

Без системного налогообложения международных посылок и контроля деятельности иностранных платформ Украина и дальше будет существенно вредить собственному производителю, вопреки заявлениям членов правительства о всесторонней поддержке украинского производителя.

Европейский подход OSS — шанс не только наполнить бюджет, но и создать честную конкуренцию, стимулировать отечественное производство и защитить потребителей.

Украинская экономика нуждается не только в инвестициях — она нуждается в справедливых правилах игры для всех.