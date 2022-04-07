Американская школа запустила двуязычное онлайн-обучение украинских школьников-беженцев

Международная американская школа Citizen High School в партнерстве с посольством Украины в США и украинским Министерством образования и науки запускают создание Украинской онлайн-академии для временно перемещенных школьников, которая позволит им бесплатно продолжить обучение.

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Как говорится в сообщении Минобразования, такая платформа пригодится ученикам, у которых нет возможности продолжить обучение на иностранном языке в новой стране пребывания, поскольку онлайн-академия разрабатывает курсы с украиноязычным переводом. Это позволит получателям образования быстро вернуться к обучению в Украине после ее победы в войне.

Отмечается, что главной целью академии является обеспечение непрерывного образования школьников, временно перемещенных в регионы Украины или за ее пределы. Целевая аудитория – учащиеся 9-11 классов. Пройти процесс регистрации по ссылке и начать обучение можно в любой момент. Без регистрации можно ознакомиться с демо-курсом по истории.

Как указано в опубликованной Минобразования информации о CHS, ее двуязычная учебная программа доступна в основных академических областях математики, естественных наук, социальных наук и английского языка.

Курсы проводятся волонтерами-украинскими преподавателями и украиноязычными преподавателями, а всем учащимся предоставляется вводный ознакомительный курс онлайн-обучения, позволяющий им добиться успеха в виртуальной учебной среде.

Все курсы размещены на платформе системы управления обучением Canvas, доступны в режиме 24/7, их можно пройти на большинстве мобильных устройств, включая iPhone. При этом заявлено, что обучающиеся по прохождении курсов могут получить как украинские дипломы, так и американские.

Отметим также, что на сайте Минобразования накануне появился список полезных ресурсов для изучения иностранных языков, которые стали бесплатными для украинцев в связи с российской военной агрессией против Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com