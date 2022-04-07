Американська школа запустила двомовне онлайн-навчання українських школярів-біженців

Міжнародна американська школа Citizen High School у партнерстві з посольством України в США та українським Міністерством освіти та науки запускають створення Української онлайн-академії для тимчасово переміщених школярів, яка дозволить їм безкоштовно продовжити навчання.

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Як йдеться у повідомленні Міносвіти, така платформа знадобиться учням, які не мають можливості продовжити навчання іноземною мовою у новій країні перебування, оскільки онлайн-академія розробляє курси з україномовним перекладом. Це дозволить отримувачам освіти швидко повернутись до навчання в Україні після її перемоги у війні.

Зазначається, що головною метою академії є забезпечення безперервної освіти школярів, які тимчасово переміщені до регіонів України або за її межі. Цільова аудиторія — учні 9-11 класів. Пройти процес реєстрації за посиланням та розпочати навчання можна у будь-який момент. Без реєстрації можна ознайомитись з демо-курсом з історії.

Як зазначено в опублікованій Міносвіти інформації про CHS, її двомовна навчальна програма доступна в основних академічних галузях математики, природничих наук, соціальних наук та англійської мови.

Курси проводяться волонтерами-українськими викладачами та україномовними викладачами, а всім учням надається вступний ознайомчий курс онлайн-навчання, що дозволяє їм досягти успіху у віртуальному навчальному середовищі.

Всі курси розміщені на платформі системи керування навчанням Canvas, доступні в режимі 24/7, їх можна пройти на більшості мобільних пристроїв, включаючи iPhone. При цьому заявлено, що школярі після проходження курсів можуть отримати як українські дипломи, так і американські.

Зазначимо також, що на сайті Міносвіти напередодні з'явився список корисних ресурсів для вивчення іноземних мов, які стали безкоштовними для українців через російську військову агресію проти України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com