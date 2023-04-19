Диджитализация образования: помогает или вредит учебному процессу?

Использование современных цифровых технологий в процессе обучения многих пугает. Но на самом деле не должно, потому что диджитализация предоставляет больше возможностей обществу и имеет множество преимуществ.

Начнём с того, что диджитализация – это использование современных технологий в процессе обучения. Кого это пугает. Но на самом деле не должно. Ведь каждое изменение может вызвать поначалу страх, а в результате мы настолько привыкаем, что трудно представить другой сценарий. К примеру, сейчас вполне привычно для всех обмениваться сообщениями по электронной почте или в мессенджере. И немногие уже могут вспомнить, что когда-то для этого писали письма и их доставляли почтальоны.

Так и в учебе большинство современных детей трудно верить в то, что их родители изучали информацию из книг и рассказов учителей. Они ведь должны получать знания интереснее, быстрее и качественнее. К примеру, благодаря видео-урокам.

Думаю, что диджитализация – это, скорее, естественный процесс развития учебного процесса. Ведь современные дети рождаются умнее – они быстро адаптируются к жизни, а в гаджетах разбираются быстрее, чем произнесут первое слово. Многие изучают цвета, цифры и буквы благодаря видео и мультфильмам. Вряд ли им было бы интересно просто сидеть на уроке с книгой и тетрадью, писать все вручную и слушать долго учителя. Поэтому считаю, что логично и в процесс обучения добавлять гаджеты как помощь. Соответственно, использование диджитал-инструментов в учебном процессе является для нового поколения более естественным и понятным способом обучения.

Как именно диджитализация помогает более эффективно учиться?

Диджитал-инструменты позволяют сосредоточиться на практическом применении знаний и навыков, а не просто теории. Они помогают делать обучение более интересным благодаря использованию различных мультимедийных материалов, интерактивных задач, грифов и т.д. Например, учащийся может изучать географию благодаря очкам виртуальной реальности. Представьте, как круто не читать о популяции Китая, а узреть его как в действительности. Или же побывать в музеях, которые вряд ли смогли бы увидеть в жизни.

Диджитал-инструменты позволяют учиться в любое удобное время и из любого места. Так что учиться теперь можно не только в городе, но и живя в селе, например.

Еще ряд преимуществ: более индивидуализированный подход к обучению, возможность доступа к большому количеству информации из разных источников, онлайн-курсы стали доступнее для большинства людей. Теперь изучить и применять на практике новую профессию реально через несколько месяцев.

Диджитализация может облегчить доступность учебных материалов для людей с особыми потребностями и обеспечить им возможность учиться в удобной для них обстановке.

Несколько примеров успешной диджитализации:

Онлайн-курсы: вместо традиционных лекций в аудитории, многие университеты и колледжи предоставляют онлайн-курсы, которые могут быть доступны из любого места и в любое время. Это позволяет студентам учиться на своем собственном темпе и просматривать материалы, когда они им нужны. Электронные учебники доступны и удобны. Они позволяют быстро найти необходимую информацию и обеспечивают удобную сохранность заметок. Кроме того, электронные учебники могут быть обновлены и исправлены в реальном времени, что позволяет обеспечить актуальную и точную информацию. Интерактивные упражнения могут быть очень эффективны для обучения, поскольку они позволяют получать мгновенную обратную связь и учиться в собственном темпе. К примеру, компьютерные программы могут создавать интерактивные тесты и игры для студентов, что позволяет им обучаться грамматике, математике и другим предметам сразу же после того, как они получат новые знания. Мобильные приложения позволяют учиться на ходу, что очень удобно для тех, кто имеет насыщенное расписание или путешествует. Такие приложения могут содержать интерактивные задания, тесты и игры, которые помогут запомнить и закрепить знания. Виртуальная реальность поможет окунуться в разные ситуации, которые могут быть полезны для практического применения знаний и навыков. К примеру, студенты медицинских университетов могут использовать виртуальную реальность, чтобы научиться проводить операции и другие процедуры. Социальные сети могут быть полезным инструментом для более эффективного обучения и получения дополнительной помощи. К примеру, в социальных сетях могут быть созданы группы для обсуждения вопросов по конкретным предметам, где студенты могут делиться своими знаниями и опытом с другими участниками группы. Также преподаватели могут использовать социальные сети для публикации дополнительной информации, задач и материалов, чтобы сделать обучение более доступным и интересным для студентов. Если это творческие профессии, такие как контент-мейкеры, дизайнеры, маркетологи – они могут сразу применять знания на практике, создавать контент и отслеживать реакции аудитории.

Есть много исследований, подтверждающих эффективность диджитализации в учебном процессе. К примеру, согласно исследованиям, проведенным Международным союзом телекоммуникаций (ITU), использование интерактивных видеоконференционных технологий обеспечило улучшение качества обучения на 35% по сравнению с традиционными методами.

Кроме того, использование цифровых инструментов и ресурсов может увеличить скорость обучения и уменьшить время, необходимое для достижения определенных учебных результатов.

Еще одни исследования показали, что использование цифровых технологий в обучении может обеспечить более глубокое усвоение материала, уменьшить количество ошибок и улучшить способность к самостоятельному обучению.

Как бы много новых инструментов ни было, у традиционного образования все еще есть свои преимущества и ценности, которые диджитализация не может полностью заменить. Вот некоторые из них:

в традиционном образовании студенты могут встречаться с преподавателями и другими студентами в личном контакте, что позволяет обсуждать вопросы и идеи в реальном времени, а также создает благоприятную среду для взаимодействия и сотрудничества.

традиционное образование дает студентам возможность взаимодействовать и работать вместе над проектами и задачами. Это развивает навыки совместной работы, которые могут быть полезны в будущей карьере. И, конечно, в группе круто работает мозговой штурм, позволяющий генерировать идеи и быстро их воплощать.

традиционное образование помогает развивать навыки критического мышления, что позволяет студентам анализировать, оценивать и делать выводы на основе информации.

традиционное образование способствует навыку мыслить творчески и проявлять креатив. Например, я убежден, что написание произведений до сих пор должно основываться на основе прочитанного материала и включать собственные размышления, анализ и выводы ученика.

Таким образом, диджитализация предоставляет больше возможностей обществу и имеет множество преимуществ. Это стало неотъемлемой частью учебного процесса для современной молодежи, и без нее обучение было бы менее эффективным и интересным.