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Диджитализация образования: помогает или вредит учебному процессу?
Использование современных цифровых технологий в процессе обучения многих пугает. Но на самом деле не должно, потому что диджитализация предоставляет больше возможностей обществу и имеет множество преимуществ.
Начнём с того, что диджитализация – это использование современных технологий в процессе обучения. Кого это пугает. Но на самом деле не должно. Ведь каждое изменение может вызвать поначалу страх, а в результате мы настолько привыкаем, что трудно представить другой сценарий. К примеру, сейчас вполне привычно для всех обмениваться сообщениями по электронной почте или в мессенджере. И немногие уже могут вспомнить, что когда-то для этого писали письма и их доставляли почтальоны.
Так и в учебе большинство современных детей трудно верить в то, что их родители изучали информацию из книг и рассказов учителей. Они ведь должны получать знания интереснее, быстрее и качественнее. К примеру, благодаря видео-урокам.
Думаю, что диджитализация – это, скорее, естественный процесс развития учебного процесса. Ведь современные дети рождаются умнее – они быстро адаптируются к жизни, а в гаджетах разбираются быстрее, чем произнесут первое слово. Многие изучают цвета, цифры и буквы благодаря видео и мультфильмам. Вряд ли им было бы интересно просто сидеть на уроке с книгой и тетрадью, писать все вручную и слушать долго учителя. Поэтому считаю, что логично и в процесс обучения добавлять гаджеты как помощь. Соответственно, использование диджитал-инструментов в учебном процессе является для нового поколения более естественным и понятным способом обучения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как именно диджитализация помогает более эффективно учиться?
- Диджитал-инструменты позволяют сосредоточиться на практическом применении знаний и навыков, а не просто теории. Они помогают делать обучение более интересным благодаря использованию различных мультимедийных материалов, интерактивных задач, грифов и т.д. Например, учащийся может изучать географию благодаря очкам виртуальной реальности. Представьте, как круто не читать о популяции Китая, а узреть его как в действительности. Или же побывать в музеях, которые вряд ли смогли бы увидеть в жизни.
- Диджитал-инструменты позволяют учиться в любое удобное время и из любого места. Так что учиться теперь можно не только в городе, но и живя в селе, например.
- Еще ряд преимуществ: более индивидуализированный подход к обучению, возможность доступа к большому количеству информации из разных источников, онлайн-курсы стали доступнее для большинства людей. Теперь изучить и применять на практике новую профессию реально через несколько месяцев.
- Диджитализация может облегчить доступность учебных материалов для людей с особыми потребностями и обеспечить им возможность учиться в удобной для них обстановке.
Несколько примеров успешной диджитализации:
- Онлайн-курсы: вместо традиционных лекций в аудитории, многие университеты и колледжи предоставляют онлайн-курсы, которые могут быть доступны из любого места и в любое время. Это позволяет студентам учиться на своем собственном темпе и просматривать материалы, когда они им нужны.
- Электронные учебники доступны и удобны. Они позволяют быстро найти необходимую информацию и обеспечивают удобную сохранность заметок. Кроме того, электронные учебники могут быть обновлены и исправлены в реальном времени, что позволяет обеспечить актуальную и точную информацию.
- Интерактивные упражнения могут быть очень эффективны для обучения, поскольку они позволяют получать мгновенную обратную связь и учиться в собственном темпе. К примеру, компьютерные программы могут создавать интерактивные тесты и игры для студентов, что позволяет им обучаться грамматике, математике и другим предметам сразу же после того, как они получат новые знания.
- Мобильные приложения позволяют учиться на ходу, что очень удобно для тех, кто имеет насыщенное расписание или путешествует. Такие приложения могут содержать интерактивные задания, тесты и игры, которые помогут запомнить и закрепить знания.
- Виртуальная реальность поможет окунуться в разные ситуации, которые могут быть полезны для практического применения знаний и навыков. К примеру, студенты медицинских университетов могут использовать виртуальную реальность, чтобы научиться проводить операции и другие процедуры.
- Социальные сети могут быть полезным инструментом для более эффективного обучения и получения дополнительной помощи. К примеру, в социальных сетях могут быть созданы группы для обсуждения вопросов по конкретным предметам, где студенты могут делиться своими знаниями и опытом с другими участниками группы. Также преподаватели могут использовать социальные сети для публикации дополнительной информации, задач и материалов, чтобы сделать обучение более доступным и интересным для студентов. Если это творческие профессии, такие как контент-мейкеры, дизайнеры, маркетологи – они могут сразу применять знания на практике, создавать контент и отслеживать реакции аудитории.
Есть много исследований, подтверждающих эффективность диджитализации в учебном процессе. К примеру, согласно исследованиям, проведенным Международным союзом телекоммуникаций (ITU), использование интерактивных видеоконференционных технологий обеспечило улучшение качества обучения на 35% по сравнению с традиционными методами.
Кроме того, использование цифровых инструментов и ресурсов может увеличить скорость обучения и уменьшить время, необходимое для достижения определенных учебных результатов.
Еще одни исследования показали, что использование цифровых технологий в обучении может обеспечить более глубокое усвоение материала, уменьшить количество ошибок и улучшить способность к самостоятельному обучению.
Как бы много новых инструментов ни было, у традиционного образования все еще есть свои преимущества и ценности, которые диджитализация не может полностью заменить. Вот некоторые из них:
- в традиционном образовании студенты могут встречаться с преподавателями и другими студентами в личном контакте, что позволяет обсуждать вопросы и идеи в реальном времени, а также создает благоприятную среду для взаимодействия и сотрудничества.
- традиционное образование дает студентам возможность взаимодействовать и работать вместе над проектами и задачами. Это развивает навыки совместной работы, которые могут быть полезны в будущей карьере. И, конечно, в группе круто работает мозговой штурм, позволяющий генерировать идеи и быстро их воплощать.
- традиционное образование помогает развивать навыки критического мышления, что позволяет студентам анализировать, оценивать и делать выводы на основе информации.
- традиционное образование способствует навыку мыслить творчески и проявлять креатив. Например, я убежден, что написание произведений до сих пор должно основываться на основе прочитанного материала и включать собственные размышления, анализ и выводы ученика.
Таким образом, диджитализация предоставляет больше возможностей обществу и имеет множество преимуществ. Это стало неотъемлемой частью учебного процесса для современной молодежи, и без нее обучение было бы менее эффективным и интересным.