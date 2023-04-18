Діджиталізація освіти: допомагає чи шкодить навчальному процесу?

Використання сучасних цифрових технологій в процесі навчання багатьох лякає. Та насправді не повинно б, тому що діджиталізація надає більше можливостей суспільству і має безліч переваг.

Почнемо із того, що діджиталізація – це використання сучасних технологій в процесі навчання. Когось це лякає. Та насправді не повинно б. Адже кожна зміна може викликати спочатку страх, а в результаті ми настільки звикаємо, що важко уявити інший сценарій. Наприклад, зараз цілком звично для всіх обмінюватись повідомленнями по електронній пошті чи у месенджері. І мало хто вже може згадати, що колись для цього писали листи і їх доставляли поштарі.

Так і у навчанні більшість сучасних дітей важко віритимуть в те, що їх батьки вивчали інформацію суто із книжок та розповідей вчителів. Адже вони мають отримувати знання цікавіше, швидше і якісніше. Наприклад, завдяки відео-урокам.

Гадаю, що діджиталізація – це радше природній процес розвитку навчального процесу. Адже сучасні діти народжуються розумнішими – вони швидко адаптуються до життя, а в гаджетах розбираються швидше, ніж вимовлять перше слово. Багато з них вивчають кольори, цифри та букви завдяки відео та мультфільмам. Навряд чи їм було б цікаво просто сидіти під час уроку із книжкою та зошитом, писати все вручну і слухати довго вчителя. Тому вважаю, що логічно і в процес навчання додавати гаджети як допомогу. Відповідно використання діджитал-інструментів у навчальному процесі є для нового покоління більш природним та зрозумілим способом навчання.

Як саме діджиталізація допомагає ефективніше навчатись?

Діджитал-інструменти дозволяють зосередитися на практичному застосуванні знань та навичок, а не просто на теорії. Вони допомагають робити навчання цікавішим завдяки використанню різноманітних мультимедійних матеріалів, інтерактивних завдань, грифів та ін. Наприклад, учень може вивчати географію завдяки окулярам віртуальної реальності. Уявіть, як круто не читати про населення Китаю, а побачити його як в реальності. Чи ж побувати в музеях, які навряд чи змогли б побачити в житті.

Діджитал-інструменти дозволяють навчатися в будь-який зручний час та з будь-якого місця. Тож навчатися тепер можна не лише в місті, а і живучи в селі, наприклад.

Ще ряд переваг: більш індивідуалізований підхід до навчання, можливість доступу до великої кількості інформації з різних джерел, онлайн-курси стали доступнішими для більшості людей. Тепер вивчити і застосовувати на практиці нову професію реально за кілька місяців.

Діджиталізація може полегшити доступність навчальних матеріалів для людей з особливими потребами та забезпечити їм можливість навчатися в комфортній для них обстановці.

Декілька прикладів успішної діджиталізації:

Онлайн-курси: замість традиційних лекцій в аудиторії, багато університетів та коледжів надають онлайн-курси, які можуть бути доступні з будь-якого місця та в будь-який час. Це дає студентам можливість вчитися на своєму власному темпі та переглядати матеріали, коли вони їм потрібні. Електронні підручники є доступними та зручними. Вони дозволяють швидко знайти необхідну інформацію та забезпечують зручне збереження нотаток. Крім того, електронні підручники можуть бути оновлені та виправлені в режимі реального часу, що дозволяє забезпечити актуальну та точну інформацію. Інтерактивні вправи можуть бути дуже ефективними для навчання, оскільки вони дозволяють отримувати миттєвий зворотний зв'язок та навчатися у власному темпі. Наприклад, комп'ютерні програми можуть створювати інтерактивні тести та ігри для студентів, що дозволяє їм навчатися граматики, математики та інших предметів відразу ж після того, як вони отримають нові знання. Мобільні додатки дозволяють вчитися на ходу, що дуже зручно для тих, хто має насичений розклад або подорожує. Такі додатки можуть містити інтерактивні завдання, тести та ігри, які допоможуть запам'ятати та закріпити знання. Віртуальна реальність допоможе зануритися у різні ситуації, що можуть бути корисними для практичного застосування знань та навичок. Наприклад, студенти медичних університетів можуть використовувати віртуальну реальність, щоб навчитися проводити операції та інші процедури. Соціальні мережі можуть бути корисним інструментом, щоб ефективніше навчатись та отримувати додаткову допомогу. Наприклад, у соціальних мережах можуть бути створені групи для обговорення питань з конкретних предметів, де студенти можуть ділитися своїми знаннями та досвідом з іншими учасниками групи. Також викладачі можуть використовувати соціальні мережі для публікації додаткової інформації, завдань та матеріалів, щоб зробити навчання більш доступним та цікавим для студентів. Якщо це творчі професії, такі як контент-мейкери, дизайнери, маркетологи, – то вони можуть одразу застосовувати знання на практиці, створювати контент та відстежувати реакції аудиторії.

Є багато досліджень, які підтверджують ефективність діджиталізації в навчальному процесі. Наприклад, згідно з дослідженнями, проведеними Міжнародним союзом телекомунікацій (ITU), використання інтерактивних відеоконференційних технологій забезпечило покращення якості навчання на 35% у порівнянні з традиційними методами.

Крім того, використання цифрових інструментів та ресурсів може збільшити швидкість навчання та зменшити час, потрібний для досягнення певних навчальних результатів.

Ще одні дослідження показали, що використання цифрових технологій в навчанні може забезпечити більш глибоке засвоєння матеріалу, зменшити кількість помилок та покращити здатність до самостійного навчання.

Як би багато нових інструментів не було, традиційна освіта все ще має свої переваги та цінності, які діджиталізація не може повністю замінити. Ось деякі з них:

у традиційній освіті студенти можуть зустрічатися з викладачами та іншими студентами в особистому контакті, що дає можливість обговорювати питання та ідеї в реальному часі, а також створює сприятливе середовище для взаємодії та співпраці.

традиційна освіта дає студентам можливість взаємодіяти та працювати разом над проєктами та завданнями. Це розвиває навички спільної роботи, які можуть бути корисними у майбутній кар'єрі. І звісно в групі круто працює мозковий штурм, що дозволяє генерувати ідеї та швидко їх втілювати.

традиційна освіта допомагає розвивати навички критичного мислення, що дає можливість студентам аналізувати, оцінювати та робити висновки на основі інформації.

традиційна освіта сприяє навику мислити творчо та проявляти креатив. Наприклад, я переконаний, що написання творів досі має базуватись на основі прочитаного матеріалу і включати власні роздуми, аналіз та висновки учня.

Таким чином діджиталізація надає більше можливостей суспільству і має безліч переваг. Це стало невід'ємною частиною навчального процесу для сучасної молоді, і без неї навчання було б менш ефективним та цікавим.